Especies endémicas, ¿Qué son? Guía útil para aprender desde casa

Las especies endémicas se distribuyen en zonas que tienen buenas condiciones de clima, temperatura, humedad. Para entender mejor esto, te ponemos un ejemplo, si vives en Chiapas o conoces, has de saber que existen varios animales del lugar, por ejemplo, en este caso en específico, ves en la foto un animal en la selva, el jaguar.

Este majestuoso felino de México es un símbolo desde la época prehispánica, porque representa la fuerza, la guerra y el coraje, es lo que me cuenta mi abuelo, aunque tristemente, se encuentra en la lista roja como especie amenazada.

El jaguar es una especie endémica de Chiapas. foto. eleconomista

El jaguar, especie endémica

Esta especie se clasifica dentro de las especies endémicas que son las especies de un ser vivo que vive en un sitio específico, es decir, que es nativo de una sola región y de ninguna otra parte del mundo. Debido a ciertas características geográficas existen áreas en donde se acumulan las especies endémicas.

Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos, las especies endémicas surgen cuando una determinada especie da lugar a otra u otras especies diferentes, lo que las hace restringidas a ciertas zonas geográficas. El jaguar sólo vive en selvas tropicales, en sabanas y praderas, por eso es endémica.

Las especies endémicas representan una minoría dentro de la gran cantidad de especies, están adaptadas a su propio entorno, esto las hace más vulnerables ya que, debido a su presencia delimitada en zonas geográficas, su hábitat puede ser modificado o destruido y en consecuencia, pueden llegar a desaparecer.

Si el jaguar se cambiara a otro hábitat no podría sobrevivir, el lugar donde vive es su hogar y si lo colocamos, por ejemplo, en un desierto, no sobreviviría ya que las condiciones no son aptas para sobrevivir.

Clasificación de las especies endémicas

Estas especies endémicas se clasifican para tener un mayor conocimiento de sus características, se clasifican de acuerdo con los ciertos criterios:

Aquellas especies cuya distribución se restringe a ciertos límites territoriales, por ejemplo, especies endémicas de un país, estado, ciudad.

Especies cuya distribución sobrepasa ciertos límites territoriales, por ejemplo, especies ubicadas en dos o más países o en todo un continente.

Especies que pasan sólo una época del año en una región específica y después regresa a su lugar de origen, por ejemplo, la mariposa monarca o la ballena azul.

Las mariposas monarca son conocidas por la increíble migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares a California y a México.

Importancia de las especies endémicas

Las especies endémicas se distribuyen en zonas que tienen buenas condiciones de clima, temperatura, humedad, además, estas zonas suelen estar alejadas del contacto humano o bien, aisladas hasta cierto punto de otros ecosistemas, por ejemplo, en las islas, en las montañas, en lagos o ríos de difícil acceso.

Para los que estudian a los felinos es muy importante conocer de qué se alimentan y lo hacen explorando las excretas (excremento del jaguar) donde se encuentran pelos, uñas, dientes, huesos que permiten identificar que animal se comió y un jaguar se puede alimentar de tejones, venados, tortugas, peces. Sabías que el jaguar es el felino con la mordida más poderosa.

El canguro es una especie endémica de Australia. foto: vix

El jaguar, último emperador

Algunos también le llaman al jaguar el “Emperador de la noche” estos imponentes felinos eran adorados como dioses, existen representaciones del jaguar en el arte y la arqueología de las culturas precolombinas.

Existen muy pocos jaguares y esto es debido a que enfrentan una serie de amenazas, entre éstas, la fragmentación del hábitat y la matanza ilegal, la alta deforestación y la desaparición de selvas para construir casas humanas ha hecho que el jaguar desaparezca.

El jaguar es el único felino grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. si quieres saber más de especies endémicas, checa en La Verdad Noticias.

