Especies de ORQUÍDEAS están en peligro de extinción foto cortesía efe verde

Reciente investigación publicada en el International Journal of Ecology and Environmental Sciences, reveló que al menos 32 especies de orquídeas autóctonas de Bangladesh están en peligro de extinción, pues ya no aparecen dentro de sus fronteras.

En 1814 el botánico William Roxburg en su libro Hortus Bengalensis hizo enfásis en cientos de plantas medicinales entre las que describió a Cymbidium alatum, una orquídea que ahora se conoce con el nombre taxonómico Theocostele alata.

Especies de ORQUÍDEAS Foto cortesía ABC

De acuerdo con Scientific American, indicó que nadie ha observado a esta especie oficialmente desde que lo hizo el notánico escocés hace ya más de 200 años.

Este hecho representa la extinción de alrededor de un 17% de las 187 especies de orquídeas conocidas en Bangladesh, misma que se debe a la fuerte perdida por su potencial valor medicinal, hortícola y ornamental.

«Si esta tasa continúa, no habrá rastros de orquídeas en el futuro cercano», dice Mohammed Kamrul Huda, profesor de botánica en la Universidad de Chittagong y autor principal del estudio.

Destrucción del habitat

El estudio culpa en primer lugar a la destrucción del hábitat, es difícil determinar exactamente cuándo se extinguieron estas orquídeas en Bangladesh. La planta descrita por Roxburgh, desapareció hace más de un siglo, por su parte Habenaria viridifolia que creció en la región del Bajo Bengala y se ha observado desde 1890.

Orquídeas foto cortesía la opinión de Poza Rica

Los científicos alertan que actualemente más de 1,500 especies de orquídeas aparecen actualmente en la Lista Roja de la UICN.

195 son evaluadas como «en peligro crítico».

349 como «en peligro».

185 como «vulnerables a la extinción».

74 como «casi amenazados».

Por otro lado, Huda informó que a pesar de que las expediciones de campo no lograron encontrar 32 especies de orquídeas...

«Redescubrimos algunas especies de orquídeas mientras hacíamos observaciones de campo, incluso de algunas que se creían extintas por otros investigadores» dijo.

Fuente: Scientific American / Muy interesante

