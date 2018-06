Encuentran orquídeas en peligro de extinción en reserva ecológica

Se trata de las especies conocidas como fábula, mulata y alata, que de

acuerdo con especialistas han sido saqueadas por personas inconscientes

que no han considerado que causan desequilibrio ambiental y afectan a

otras especies.

De acuerdo con la estudiante del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo

Puerto (ITFCP), Lizbeth Uc, un grupo de alumnos han emprendido acciones

para proteger esos tres tipos de orquídeas que enfrentan peligro de

extinción.

“Como se saquean demasiado algunas especies podrían llegar a estar

extintas, queremos dar esta alternativa para darles a crecer y no se toquen

de su medio natural”.

Destacó que desde hace más de un año, estudiantes del ITFCP desarrollan

un proyecto de cultivo in vitro de orquídeas, para donar a quienes le deseen.

Dicho proyecto es auspiciado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas a fin de preservar el entorno y actividades económicas, sin

interrumpir el ciclo natural.

Lizbeth Uc destacó que las orquídeas son fundamentales para la apicultura,

por ello es fundamental su preservación, pues de lo contrario ocurriría una

afectación al ecosistema.

Afirmó que la intención de los estudiantes es lograr la reforestación de

orquídeas en toda la entidad, no sólo en la reserva de la biósfera de Sian

Ka’an para garantizar el equilibrio ecológico.

Los interesados en adquirir las orquídeas pueden solicitar información en la

sede del ITFCP.