En riesgo 265 especies amenazadas que habitan la Amazonia brasileña: WWF-Brasil

De acuerdo con algunos datos de WWF-Brasil, se reveló que debido a los incendios que no han parado desde hace más tres semanas, se estima que hay mayores riesgos para las especies amenazadas en la Amazonía que allí habitan y son un total de 265 especies de la Amazonia brasileña.

Según la organización ambiental, tan solo en agosto de 2019, se quemaron 24,944 km² de bosques en la Amazonía brasileña, área que corresponde a más de cuatro veces la registrada en el año anterior, cuando 6.048 km² de bosques fueron afectados por incendios.

Te puede interesar: El corazón de África Subsahariana también arde en llamas

A lo largo de 2019, el área total de bosques destruidos por incendios en la Amazonía se estima en alrededor de 43.753 km². En el mismo período, en 2018, se quemaron 17.553 km², lo que representa un aumento de casi el 150% este año.

En riesgo 265 especies amenazadas que habitan la Amazonia brasileña: WWF-Brasil

En la actualidad, la región alberga 180 especies de fauna, de las cuales 124 son únicas de este bioma, y 85 especies amenazadas de flora. Aunque las Unidades de Conservación (UC) o los Planes de Acción Nacionales (PAN) protegen el 76% de las especies amenazadas en el bioma amazónico, no pueden proteger la fauna y la flora de la quema.

En riesgo 265 especies amenazadas que habitan la Amazonia brasileña: WWF-Brasil

Por esta razón para algunas especies en peligro de extinción que son contempladas por alguna medida de protección, como el armadillo gigante, el pecarí de labio blanco y el oso hormiguero gigante, la quema es uno de los principales factores de riesgo para su supervivencia.

En riesgo 265 especies amenazadas que habitan la Amazonia brasileña: WWF-Brasil

El riesgo es aún mayor para las especies afectadas por el fuego y sin ningún mecanismo de protección. Este es el caso, por ejemplo, de la zarigüeya lanuda de hombros negros (Caluromysiops irrupta) que se registró en 1964 en Rondônia, uno de los estados con las tasas de deforestación más altas. Se estima que otras 60 especies amazónicas se encuentran en esta situación vulnerable.

En riesgo 265 especies amenazadas que habitan la Amazonia brasileña: WWF-Brasil

En el caso de las áreas protegidas, los incendios han afectado principalmente a aquellos con altas tasas de deforestación: Área Protegida Ambiental Triunfo do Xingu en Pará (PA), Bosque Nacional Jamanxim (PA), Área Protegida Ambiental Tapajós (PA), Reserva Extractiva Jaci Paraná (RO), Estación Ecológica Terra do Meio (AP), Reserva Extractiva Chico Mendes (AC), Bosque Nacional Altamira (PA), Reserva Extractiva Rio Preto - Jacundá (RO), Reserva Biológica Serra do Cachimbo (PA) y Bosque Nacional de Amanã (AM / PA).