En Cozumel velan por el derecho de los animales

En estos últimos meses Cozumel ha tenido un incremento en la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, así como de varias denuncias anónimas por personas que han visto o saben del maltrato animal y pese a las diversas campañas que ha realizado la Sociedad Humanitaria de Cozumel no ha sido suficiente y piden ayuda a las autoridades.

“Hace más un mes que tuve la oportunidad de platicar con el gobernador y me en términos políticos puedo decir que me fue bien, lo que se solicitó en esa plática fue más atención a los problemas de animales que tenemos en Cozumel y que se cumplan las leyes de ‘Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo’ y el reglamento municipal del ‘Centro de Control Animal’”, informó Laura de la Fuente Alcalá, coordinadora de la sociedad humanitaria.

Explicó que a raíz de eso se echó andar nuevamente el Consejo Consultivo de Protección Animal Municipal en la que ya se está sesionando y haciendo mesas de trabajo.

Manifestó que últimamente han tenido muchos reportes de maltrato animal, debido a todas las campañas y acciones .

La líder de la organización civil platicó con el gobernador Carlos Joaquín González, de la necesidad de que hagan cumplir las leyes existentes en materia de protección animal.

“Llegamos con 8 propuestas ante el gobernador entre las que destacaban solicitar apoyo en información en cuanto a sus procesos jurídicos, nuestra organización no tiene la oportunidad ni la capacidad por el momento de informarse acerca de cómo seguir las leyes, no somos abogados ni políticos y no estamos muy involucrados en este ámbito por lo que pedimos que nos pusieran un tipo de asesor, alguien con quien pudiéramos hablar nosotros para despejar nuestras dudas con relación a las leyes y su cumplimiento y saber por qué no se estaban cumpliendo; siempre nos salían con las palabras ‘no se puede’, ‘hay que mejorar las leyes’”, enfatizó.