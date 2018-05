En 2030, el 21% del consumo de energía será renovable

Un informe sobre el Progreso Energético elaborado por el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía presentado en Lisboa ha hecho un análisis sobre el uso de las energías renovables y en base a estos datos proyectó que para el 2030 el 21% del consumo de la energía mundial será renovable, un dato distinto a los objetivos que planteaba la ONU.

Este documento demostró que la energía renovable seguirá en aumento y con inversiones crecientes sin embargo, no será tan rápido como se esperaba porque es demasiada la demanda y el aumento aún no se puede cubrir. Además se repasan algunos progresos que se han realizado de cara a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030 en materia de energías. A diferencia de otros organismos, ellos no se plantearon una cifra concreta, sino que solo se trazó una meta en el incremento sustancial y considerable de las energías renovables.

Otros países han participado en este cambio, por ejemplo, la Unión Europea acordó que para el 2030, el 27% de sus energías serán renovables, un objetivo más aterrizado y con más posibilidades de cumplirse dada la situación.

Las energías limpias han crecido. En 2010 el 16.7% del consumo de la energía mundial era de fuentes renovables, mientras que en 2015 esta cifra subió hasta el 17.5% del cual el 9.6% correspondía a energías como bioenergía, geotérmica, hidráulica, eólica y solar, y el resto de usos tradicionales de la biomasa.

La ONU se puso como objetivo que en el 2030 el 100% de las energías serán renovables, sin embargo, estudios mencionan que eso no será posible, y que solo el 92% de la población tendrá acceso a fuentes confiables de electricidad, esto se traduce a 674 millones de personas que seguirán sin acceso a la electricidad para ese año.

Las zonas con mayor déficit de acceso a la electricidad en la actualidad son África y el sur de Asia. Por otro lado, entre el 2010 y 2016, 40 países alcanzaron el acceso universal a la electricidad, como Egipto, Brasil, Irak, México, Argentina, Ucrania, entre otros…

“Hay una necesidad urgente de actuar en todas las tecnologías, especialmente en renovables y eficiencia energética, que son claves para cumplir con tres objetivos críticos: acceso a la energía, mitigar el cambio climático y reducir la polución en el aire", señaló el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.