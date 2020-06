Elaboran reglamento contra el maltrato animal ¡Multas de hasta 86 mil pesos! (Foto cortesía YouTube Yorda)

El maltrato animal es una realidad entre la sociedad, está marca una línea muy drástica entre los que lo ejercen y entre quienes trabajan para frenar el abuso diversas especies que sufren de la violencia del hombre. Un claro ejemplo de esto es el siguiente reglamento en uno de los destinos de la República Mexicana para frenar dichos actos.

Así es, seguramente te habrás dado cuenta que día con día son más los casos que se dan a conocer sobre la violencia a diferentes tipos de animales, y ante este panorama hay personas que se ocupan de ello y levantan la voz o hacen medidas para decir basta. Muestra de esto es este reglamento contra el maltrato animal.

Sí, la Asociación Pata de Perro logró crear, junto con autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, un reglamento municipal contra el maltrato animal, particularmente en mascotas de compañía como perros y gatos. Dicho documento recibió la aprobación de la Comisión de Gobernación y Reglamento Municipal; se espera que este se someta para su votación el 25 de este mes del presente año.

Tras lo anterior la presidenta de la organización defensora de los animales, Carolina Araiza, explicó que en la propuesta consideran multas de 13 mil hasta los 86 mil pesos por omisión de cuidados en las mascotas, y que los casos de golpes y muerte de mascotas por maltrato, continuará a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Ante esto explicó que eso es básicamente por evasión de cuidados, por ejemplo que las personas no les otorguen su espacio correspondiente, puesto que hay personas que los “tiene en un pedacito”, que nos les den de comer, que no los lleva al veterinario, etc.

“Es más que nada por omisión de cuidados”.

Cabe mencionar que el reglamento también propone que el Ayuntamiento de Hermosillo lleve a cabo campañas para que se fomente la responsabilidad, la empatía y el cuidado de las personas hacia los animales; también señaló que se establece que los agentes municipales se capaciten para atender reportes de omisión de cuidados y maltrato animal, estos últimos después se dirigirán a la FGJE.