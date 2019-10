El sorprendente festín que enloquece a los tiburones cerdo

Los Oxynotus centrina o más bien ‘tiburones cerdo’ no son una especie demasiado popular, de hecho, es muy poco lo que se conoce sobre ellos, no obstante, la relativamente reciente adquisición del Oceanogràfic de Valencia permitió conocer un poco más sobre estos sorprendentes animales.

Se les conoce con el nombre de tiburón cerdo, debido a las curiosas narinas (fosas nasales) que poseen, pues recuerdan al morro de un cochino; tienen entre 50 y 70 centímetros de longitud (son tiburones de tamaño pequeño), viven a lo largo de las zonas orientales del océano Atlántico y el Mediterráneo y viven a una profundidad de entre 100 y 200 metros.

También se trata de una especie ‘vulnerable’, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y básicamente lo único que se conocía de él era su nombre.

Fue capturado de forma accidental y su presencia no es habitual en los acuarios, así que no se sabía nada sobre su biología, costumbres ni dieta. De hecho, después de tenerlo en cuarentena de adaptación, se le instaló en un espacio similar a su hábitat, pero no quería comer nada.

Si bien para un tiburón convencional el pescado, el calamar y el mejillón podrían sonar como un festín perfecto, para este tiburón no tenían ningún atractivo, y no fue hasta estudiar gran variedad de investigaciones científicas, que los empleados del Oceanogràfic dieron con un artículo que constataba la presencia de dos embriones de pintarroja en el interior del estómago de un tiburón de esta especie.

Sorpresivamente, después de introducir un par de huevos de pintarroja en su acuario, el tiburón cerdo se acercó poco a poco, casi como si estuviera detectando su presencia por el olfato, y una vez encima de uno de ellos lo sujetó con fuerza, le hizo un pequeño agujero y succionó su contenido.

Lo impresionante fue descubrir que, además de que esta especie lleva una dieta bastante específica como los pandas (que únicamente comen bambú) o los koalas (amantes de las hojas de eucalipto), tiene un forma tan especializada de abrir el huevo y succionarlo, que los expertos suponen que se trata de una adaptación que sin duda alguna les ayudará a sobrevivir a través del tiempo.

Por último, cabe mencionar que gracias al descubrimiento realizado por el Oceanogràfic de Valencia, no sólo conocemos un poco más sobre el tiburón cerdo, sino que también su misión en la naturaleza, pues juega un papel muy importante en el control de las poblaciones de otros tiburones y rayas.

