El solitario tapir amazónico.

El tapir amazónico es habitante de las selvas lluviosas y de los bosques húmedos de buena parte de América del Sur, es el mayor mamífero terrestre de la región, posee un cuerpo macizo más alto en la grupa que en los hombros, de pelaje corto de color negro o café oscuro, sus orejas son pequeñas, redondeadas y tienen las puntas blancas, presenta una pequeña trompa y una gran cantidad de pelos en la parte superior de la cabeza. A diferencia de los adultos, de coloración marrón uniforme, las crías tienen manchas y rayas blancas que les ayudan a camuflarse entre la vegetación.

Esta especie está en la lista CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), en el Anexo II de especies que podrían estar amenazadas por un comercio no controlado, y especies no generalmente afectadas por el comercio pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente.

El tapir amazónico vive en las selvas lluviosas y en los bosques húmedos más abiertos.

La especie está amenazada por la destrucción de sus hábitats, la sobrecaza y la tala de las palmeras de aguaje. A lo largo de los Andes, los hábitats naturales están siendo destruidos sistemáticamente por carreteras, deforestación, agricultura, ganado y poblados causando la pérdida de los bosques húmedos y los páramos.

Datos

Se distribuye desde Colombia y Venezuela hasta Paraguay y el norte de Argentina.

Se alimenta de hierba, vegetación acuática, hojas, brotes tiernos y fruta caída al suelo de la selva.

De hábitos solitarios y actividad principalmente nocturna.

Es un excelente nadador que pasa mucho tiempo dentro del agua.

Sus principales depredadores son el jaguar y el puma, y más excepcionalmente puede ser presa de las grandes anacondas.

Mide de 1,7 a 2,5 metros de largo y pesa hasta 300 kg.

Reproduccion del tapir.

La gestación dura entre 13 y 14 meses, y las hembras paren normalmente una sola cría cada dos años.

Las crías presentan bandas y puntos blancos dispuestos longitudinalmente sobre el dorso y los costados, que se pierden al año de edad.