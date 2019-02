El picozapato es un pájaro de aspecto casi prehistórico.

El picozapato, es una especie de ave , que debe su nombre a la forma de su enorme pico, los científicos la llamaron ‘rey cabeza de ballena’, o Balaeniceps rex, ya que tiene un aspecto casi prehistórico, y está catalogado como vulnerable en vías de extinción.

Es una especie muy curiosa nativa de África, son pájaros muy grandes, aunque las hembras siempre son más pequeñas que los machos. Se sabe muy poco de las costumbres y orígenes de esta ave sumamente difícil de observar en su medio natural, en parte debido a que se encuentra en peligro de extinción.

El plumaje de estas curiosas aves es color gris azulado y ceniza, con un tono verdoso en la espalda. El vientre y las plumas de la cola, por otra parte, son casi blancos, mientras que sus ojos son amarillos y tienen las patas de color negro.

Son aves muy solitarias, que tienden al sedentarismo. No les gusta ser molestadas y no están cerca de otros picozapato, excepto cuando es época de apareamiento. Sin embargo, incluso en estas situaciones no suele haber más de tres nidos por kilómetro cuadrado.

Una vez que un picozapato encuentra un lugar que le parece agradable y donde puede encontrar comida sin mayores percances, suele quedarse allí durante mucho tiempo.

Datos interesantes

Desafortunadamente, el ave picozapato tiene una población muy pequeña que sigue disminuyendo

De manera sorprendente, un ave picozapato puede alcanzar los 50 años de edad, lo que la convierte en una de las aves salvajes más longevas.

Una macho picozapato mide hasta 150 centímetros de alto, y la distancia entre las puntas de sus alas está entre 230 y 260 centímetros.

Las hembras, por el contrario, miden alrededor de 20 centímetros menos que un macho promedio.

Viven silenciosa y solitariamente, no les gusta ser molestada, su hábitat se ubican Ciénegas y zonas estancadas de las regiones tropicales de áfrica como el gran Rio Congo.

Los conflictos humanos en Ruanda y el Congo han afectado a las áreas protegidas que refugian a estos.

Los alimentos que más consumen las aves picozapato son peces., entre ellos prefiere al pez pulmonado leopardo, al bichir de Senegal, a los bagres y a las tilapias.