El pez payaso o pez anémona, es una especie con coloraciones llamativas

El pez payaso o pez anémona.

El pez payaso o pez anémona, tiene una coloración llamativa que varía dependiendo de la especie, puede ser naranja brillante, rojizo-marrón, amarillo, negro o rosa-pardo.

Esta especie mantienen relaciones simbióticas con las anémonas pues obtienen beneficios entre sí. Mientras la anémona sirve como alimento y protección contra depredadores y parásitos, el pez payaso provee a su hospedero nutrientes a partir de su materia fecal y mantiene limpia y protegida.

Para este pez, vivir cerca de una anémona no es solo conveniente, es vital, ya que si no tuviera su protección, podría ser presa fácil de hambrientos depredadores, ya que no es muy buen nadador.

Viven dentro de las anémonas.

Su estructura social establece una jerarquía en la cual la hembra más grande y agresiva está en el máximo nivel. Al morir la hembra, el macho más grande cambia su sexo para ocupar el puesto de la hembra.

DATOS INTERESANTES

Puede medir hasta 11 centímetros, siendo la hembra la que alcanza mayores proporciones.

Se distribuye en las costas, en arrecifes de coral del Océano Pacífico y parte del Índico.

Son peces omnívoros ya que se alimentan de plantas como las algas, bacterias, tentáculos de las anémonas y de otros animales.

Los peces payaso son ovíparos de fertilización externa.

Son muy organizados ya que con antelación van realizando una limpieza minuciosa del lugar donde la hembra colocara a sus huevos.

Esta especie tiene una aleta caudal redondeada y una mucosa a lo largo de la piel que le permite estar en contacto directo con las anémonas sin sufrir las consecuencias de su veneno.

En las noches duerme en la sección central de la anémona y ésta no se da cuenta que el pez se encuentra dentro.

Ecolovers "Pez payaso".

Puede llegar a vivir unos 10 años gracias a que hace de la anémona su centro de operaciones y su refugio.

En ocasiones adopta una actitud un poco agresiva para cuidarse de cualquier depredador.