El efecto negativo del uso del Kratom, una planta pariente del café

Para el uso de las plantas medicinales hay que informarse bien y usarlas de manera responsable. Los efectos de las plantas son peligrosos y dependiendo de cómo sean consumidas será la experiencia que se tenga. Esta planta peligrosa es Kratom, la hoja de un árbol tropical nativo del sureste de Asia que comparte linaje con el árbol del café y los opiáceos (sustancias naturales dentro de las semillas).

El kratom es una planta medicinal, sin embargo su uso indebido podría causar problemas médicos

Por su ingrediente activo, la mytragina, el kratom es usado ya sea en polvo, en capsulas, masticadas o en infusiones para focalizar la mente y la energía del cuerpo y energizar el cuerpo. Pero la mytragina es un sedante, por lo cual dosis muy altas pueden provocar los efectos contrarios: cuerpo pesado, mente nublada y efectos más parecidos a los de la morfina (analgésico).

El gobierno de Estados Unidos, concretamente la DEA, ha incluido el kratom en la lista de drogas no reguladas con riesgos para la salud, además se plantea que no se ha estudiado la dependencia que esta planta cause en los humanos.

Kratom

El kratom es considerado por la DEA en la lista de drogas NO reguladas

Las hojas del kratom, como muchas otras sustancias cotidianas como el café, han sido usadas milenariamente en las culturas asiáticas para potenciar las habilidades humanas. En el caso del Kratom, se trata de una hoja que se usa de manera similar que la hoja de coca en las regiones andinas.

Esta se masca para obtener beneficios durante las horas laborales. Es un uso que los pueblos de Malasia y Tailandia le han dado a kratom desde hace siglos y que conviene tener presente.

Esto se tiene que discutir colectivamente, porque hay que recordar que detrás de la ilegalización o legalización de muchas sustancias hay intereses económicos y políticos. Por eso hace falta más investigación, así como un uso informado responsable de todo lo que se consume.