"El cielo" en Cozumel, un entorno hermoso pero muy frágil

Cozumel tiene un sin fin de lugares hermosos que disfrutar, donde puedes estar en contacto directo con la naturaleza. Uno de esos lugares es la reserva de “El cielo”, un lugar protegido que atrae cada año, una gran cantidad de visitantes. Posee agua cristalina, arena fina y blanca, color azul turquesa y profundidades de hasta 4 metros.

Su nombre lo obtiene por la cantidad de estrellas de mar que habitan en él.

Estrellas cojín, es la especie que vive ahí, siendo el principal atractivo del lugar, por lo cual, el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel ha anunciado algunos tips para no violentar el entorno marino, ni las especies que se encuentran en este paraíso, además de concientizar a la gente sobre el hábitat tan frágil que están visitando.

Debido a tanta manipulación, se han visto menos estrellas

Una de los aspectos importantes, según comentan, es la manera de “respirar” de las estrellas, ya que lo hacen por la piel, por lo tanto, para los expertos en estos animales es crucial que las personas comprendan que estar en contacto directo con los humanos es muy malo para su bienestar, además de lo más común a lo que se enfrentan las estrellas de mar que es, ser manipuladas para sacarlas del mar y así lograr la foto perfecta, a lo que, biólogos del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, señalan que este aspecto las intoxica, ya que se les expone a una muerte después de que tantas personas las sacan del agua para este mismo propósito en un solo día.

Señalan que es importante no exponerlas ni manipularlas, se deben mantener debajo del agua en todo momento, y no tocarlas para no dañarlas. Alientan a que cuidemos la especie para que no se terminen y podamos seguir disfrutando de su belleza.