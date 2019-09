El aumento del nivel del mar podría dejar bajo el agua a Londres y Nueva York

Recientemente un informe de la ONU detalló que los efectos del aumento en el nivel del mar podrían tener consecuencias catastróficas en los próximos 80 años, tales como el desplazamiento gradual de millones de personas en el mundo, la desaparición de islas pequeñas y grandes como Londres, Nueva York y Shanghái, quedarían bajo el agua.

De acuerdo con el informe, publicado Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), destaca que si las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) continúan aumentando sin control, sería posible alcanzar la temperatura global de 5 °C, por encima de los niveles preindustriales.

Es así como esta temperatura generaría para el 2099 que un área de tierra tres veces más grande que el estado de Texas deje de existir y además produciría la pérdida de tierras en importantes zonas de cultivo, como el delta del Nilo, región ubicada al norte de Egipto.

Estos efectos no serían todos, sino que también se pronostica que si el incremento de la temperatura global alcanza 5 grados Centígrados (°C) el aumento del nivel medio del mar superaría los 2 metros. La situación podría empeorar aún más para el año 2100, ya que las predicciones refieren que el aumento del nivel podría alcanzar 7.5 metros.

En tanto, el informe del grupo de naciones del G7 llamado “Un nuevo clima para la paz: tomando medidas sobre los riesgos climáticos y de fragilidad”, describe a ésta como una de las situaciones de riesgos identificados.

Cabe mencionar que de acuerdo con Niklas Hagelberg, especialista en cambio climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aseguró que el 40 por ciento de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, por lo que es necesario reducir las posibilidades de llegar a un punto sin retorno.