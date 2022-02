El ajolote mexicano tiene su propio día nacional debido a su popularidad

El Ajolote mexicano es una especie endémica que habita los canales de Xochimilco y fue nombrada ‘Axolotl’ por los aztecas y actualmente tiene su propio día nacional.

La especie Ambystoma mexicanum, es un tipo de salamandra que habita en los 180 canales de Xochimilco, Ciudad de México, este animal no puede ser encontrado en otra región

Esta especie se ha vuelto tan popular en el país por la ternura que causa, que incluso el nuevo billete de 50 pesos cuenta con la imagen de este simpático espécimen.

Ajolote mexicano: el animal más popular de México tiene su propio día nacional

Senado de la República declaró el 1 de febrero como día nacional del ajolote mexicano

En 2018 el Senado de la República declaró el 1 de febrero como día nacional del ajolote mexicano gracias a un estudio de la revista Nature.

Hace cuatro años, el 1 de febrero de 2018 la revista científica Nature publicó un artículo titulado ‘The axolotl genome and the evolutión of ket tossue formation regulators’.

Los resultados en el artículo publicado por la revista, arrojaron que el genoma del ajolote tiene 32 millones de pares de bases ADN, convirtiéndolo en el genoma más grande hasta ahora estudiado.

Razón por la cual el Senado de la República aprobó la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para decretar el 1 de febrero como ‘Día Nacional del Ajolote Mexicano’.

Expertos han declarado que este animal ha tenido gran presencia cultural en nuestro país y que incluso es objeto de identidad nacional. Aun así, este espécimen ha sido puesto en riesgo por lo que por medio de este proyecto se buscó impulsar su protección.

5 lugares para conocer de cerca al ajolote mexicano

Existen muchos lugares que se dedican al estudio y conservación de la especie

En la actualidad existen varios espacios dedicados a la conservación y concientización de estos curiosos seres mágicos y en La Verdad Noticias te platicaremos cuales son las mejores opciones para visitar a estos simpáticos animales.

1.- Centro de investigación Acuícolas de Cuemanco (CIBAC)

Ubicado en Xochimilco, es un instituto encargado del estudio y cuidado de los animales que habitan estos canales, en el también se busca lograr la reproducción de los ajolotes en cautiverio.

2.- Embarcadero Puente de Urrutia "Aves del paraíso"

Es considerado un ajolotario en el que puedes llevar a cabo un recorrido sustentable con el que conocerás aún mucho más sobre la especie.

3.- Parque Tezozomoc

Cuenta con un programa de reintroducción del ajolote a su hábitat natural, hoy en día han logrado que más de 800 ajolotes vuelvan a sus orígenes.

4.- Museo acuario Casa del Ajolote

Ubicado en el Pueblo Mágico de Chignahuapan, este es un espacio dedicado completamente al ajolote en donde además de tener visitas turísticas, también tiene programas de reproducción en cautiverio.

5.- Refugio Chinampa

Esta es una iniciativa por parte del instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con los pobladores de Xochimilco, con la que se busca limpiar y restaurar los canales para la reincorporación de esta especie.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.