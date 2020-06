El Tucán “Mariano”, recorre la Ciudad de México ¡ayúdalo a volver al refugio!.

¡SE BUSCA a #MarianoElTucan! Que lo han visto en la Escandón, en la Narvarte, en Las Águilas, en Tlatelolco, Desierto de los Leones, etc., y aún no ha sido rescatado para que esté protegido por la @PROFEPA_Mx y no lo comercialicen de manera ilegal. https://t.co/AJjcKCQzVp