Efectos del cambio climático en el planeta foto cortesía cumbre pueblos

Durante mucho tiempo el cambio climático ha traido grandes efectos para el planeta, pero en las ultimas decadas se ha ido agravando de manera costante y algunos expertos ya están alarmando a la población sobre estos posibles hechos.

Efectos del cambio climático en el planeta FOTO CORTESÍA BBC

TE PUEDE INTERESAR: Los efectos que sufren las aves por el cambio climático

En la medicina

De acuerdo con Walter Suza docente de la Universidad Estatal de Iowa, la oportunidad de explorar plantas medicinales desaparece a medida que lo hacen los bosques tropicales. Alrededor del 80% de la población mundial depende de compuestos derivados de plantas utilizados en medicamentos para tratar diversas dolencias, como la malaria, el cáncer y para suprimir el dolor.

Los insectos

De acuerdo con The Wildlife Trust, un 40% de las especies de insectos del mundo avanza rápidamente hacia su extinción, advirtiendo un colapso catastrófico de los ecosistemas, ya que la tasa de extinción de estos insectos es ocho veces más rápida que la de los mamíferos, aves y reptiles.

Efectos del cambio climático en el planeta FOTO CORTESÍA PINTEREST

Hielo marino

Un estudio realizado por científicos climáticos de la Universidad de California (UCLA), sugiere que el Océano Ártico podría estar libre de hielo mariono a partir del año 2044 a causa del cambio climático causado por el hombre.

Inundaciones

Climate Central ha revelado que se estima que a partir del año 2050, las consecuencias del cambio climático serán devastadoras ya que se inundarán zonas costeras en las que ahora viven 300 millones de personas, es decir el triple de afectados que estiman modelos de predicción habituales.

Efectos del cambio climático en el planeta FOTO CORTESÍA PINTEREST

Nivel del mar

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), pronostica que si el incremento de la temperatura global alcanza 5 grados Centígrados (°C) el aumento del nivel medio del mar superaría los 2 metros. La situación podría empeorar aún más para el año 2100, ya que las predicciones refieren que el aumento del nivel podría alcanzar 7.5 metros.

Virus mortal

La Universidad de California-Davis (UC), advierte que la disminución del hielo marino del Ártico podría promover la aparición de un virus mortal que pone en riesgo la vida de los mamíferos marinos en el Pacífico Norte, puesto que estos interactúan con otras especies e intercambian nuevas enfermedades infecciosas.

Efectos del cambio climático en el planeta FOTO CORTESÍA LA SEXTA

Extinción masiva

En los últimos 500 años han desaparecido al menos 680 especies de vertebrados y en próximas décadas puede que la amenaza crezca entre 500 mil y un millón de especies entre animales y vegetales, los cuales se verán en peligro de extinción.

Únete a nosotros en Instagram