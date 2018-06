Ecobricks una solución simple para el plástico.

Ecobricks una solución simple para el plástico, pues en todo el sudeste de Asia y América Latina, cientos de miles de personas han adoptado ecobricking para hacerse cargo del plástico de la industria y el gobierno. Ya sean jóvenes o viejos, del este o del oeste, una cosa los conecta: resolver el plástico.

Ecobricks.



Pak Agung es un apasionado de ver el fin de la contaminación plástica. Después de aprender a través de una tragedia personal sobre los peligros del plástico, está decidido a ver el final del plástico desechable en la isla de Bali, Indonesia.

De manera que ha estado dando vueltas por su isla de Bali, durante los últimos dos años, hablando con escuelas y alcaldes sobre los peligros del plástico. Luego les da la Guía Vision Ecobrick, y les muestra cómo hacer un buen uso del plástico.

Bali, una isla volcánica en el medio del archipiélago de Indonesia, es conocida por su belleza natural y cultura balinesa. La tradición hindú balinesa ha utilizado la abundante piedra de bambú, madera y arena en las artes y la artesanía durante siglos. El plástico, sin embargo, es algo nuevo que no encaja en los sistemas naturales, culturales o municipales de la isla. Con el flujo de capital del turismo, hay muchas compras y ventas de cosas. En consecuencia, también hay montones y montones de plástico.

Plásticos en la playa.

Pak Agung ve cómo el plástico se lava en las playas de su isla y obstruye las zanjas de su ciudad natal de Seminyak. Allí, es una práctica común barrer montones de hojas y plástico y quemarlos en la calle. Ahora, con la industria del turismo en auge, el plástico parece estar en todas partes en estos días.

“Cuando era joven, jugábamos en algunas de las playas más bellas del mundo. Hoy, el plástico se dispersa en todas partes. Y ahora está causando serios problemas para mi gente”, comento Pak.

¿Qué es un Ecobricks?

Un Ecobrick es una botella de plástico llena de plástico usado, limpio y seco para crear un bloque de construcción que se puede usar una y otra vez. Los Ecobricks también se pueden empacar con otros "desechos" no biológicos que, no contenidos, son tóxicos para el medio ambiente (es decir, poliestireno, alambres, baterías pequeñas, etc.).

Ecobricks

Los Ecobricks se utilizan para fabricar muebles modulares, espacios de jardín, paredes e incluso edificios a gran escala. Ecobricks es una tecnología impulsada por la colaboración que proporciona una solución de costo cero para individuos, hogares, escuelas y comunidades.

Estos es una forma emocionante de poder tomar medidas hoy para detener la contaminación y comenzar a imaginar una forma de vida más saludable con los ciclos de la vida.

El objetivo es capacitar a la comunidad con los conocimientos para hacer ecobricks y construir con ellos. Los recursos de Global Ecobrick Alliance son el resultado de años de investigación, experimentación y prueba y error en todo el mundo.

Parques hechos de Ecobricks.

En la actualidad muchos jardines de flores de la calle en el centro de Klunung están hechos de ecobricks , de manera que miles de toneladas de plástico se han mantenido fuera del ecosistema local gracias a la defensa de Pak Agung, y la palabra dura de todos los estudiantes de Klunkung, trabajadores del gobierno.

Todavía hay mucho plástico en Bali y mucho trabajo por hacer. Como sabe Pak Agung, no es un camino fácil. Pero para nuestra salud y la salud de los niños, y la sociedad general es importante para seguir con esta técnica y así crear nuevas propuestas.