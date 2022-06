¿Dónde dejar a tu perro cuando vas de vacaciones de verano? Foto: hogarmania.com

Durante el verano muchas familias aprovechan para salir de vacaciones, pero, ¿qué pasa cuando no pueden llevar consigo a sus mascotas?, ¡aquí te damos opciones para que tus perros no sufran por tu ausencia!

En La Verdad Noticias te revelamos que tener un amigo peludo no es tarea fácil, pues, si eres alguien que siempre está viajando, lo mejor es que evites tener uno, de lo contrario él realmente la pasará mal.

Hace poco te contamos qué razas de can son recomendables para niños, pero ahora, te compartiremos algunas opciones para que sepas qué hacer si saldrás de vacaciones y no quieres que tus amigos peludos sufran.

4 lugares para dejar a tu perro en las vacaciones de verano

Residencia canina. Foto: expertoanimal.com

Déjalo con familiares y amigos

Elige a los familiares y amigos cercanos que amen a los animales, ellos serán opciones ideales para que lo cuiden, especialmente si saldrás por algunas horas, días o un fin de semana. Asegúrate que su casa sea apropiada para esta misión y dale una lista de todos los aspectos de salud y necesidades de tu amigo peludo, incluso el número del veterinario para que sepa a quién acudir en caso de emergencia.

Déjalo en casa

Esta opción es perfecta para tu can, ya que así no se sentirá extraviado o confundido, aunque claro, debes asegurarte que esto solo lo harás por tiempos cortos y que siempre tendrá suficiente agua y comida. Puedes pedirle a un amigo que pase a visitarlo para que no se sienta tan abandonado y te asegures de que se encuentra bien, de hecho, si es posible, pídele que lo paseo o juegue con él.

Busca un cuidador

Si tienes planes de pasarte más de una semana fuera de casa, procura buscar a una persona experta en el cuidado de canes, ya que de esta manera siempre estará bien cuidado y atendido.

Puedes encontrar cuidadores de perros en aplicaciones especiales como Gudog o PetBacker, esta es una manera segura de encontrar personas ideales para el cuidado de tu amigo peludo.

Llévalo a una residencia canina

Las guarderías para mascotas son la opción perfecta y recomendable al momento de dejar solo a tu can, pues ahí puede convivir con otros de su especie, jugar, divertirse en grande y siempre estará bien cuidado, ya que estará en manos de expertos.

¿Cuándo salen de vacaciones de verano 2022?

Aunque, las fechas para este periodo de descanso varían en todo el mundo, en México, generalmente se toman como base las fechas de la SEP, institución que da estas vacaciones cada que concluye un ciclo escolar. En este 2022 comenzarán el 29 de julio y terminarán el 28 de agosto de este mismo año.

