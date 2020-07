Día Mundial del Perro Callejero: conoce su origen y ¡ADOPTA!

Día Mundial del Perro Callejero, una iniciativa que surgió en las redes sociales. Foto: www.shutterstock.com

¿Sabías qué?, este 27 de julio se realiza la celebración del Día Mundial del Perro Callejero, asi es, el mejor amigo del hombre tienen otra fecha especial para recordar a la humanidad lo importante que es para la vida humana, y es que, cómo seguro sabes muchas de estas mascotas terminan siendo animales en situación de calle, algo que definitivamente se debe evitar y que esta fecha especial busca recordar a todo el mundo, además, ¿sabes por que deberías adoptarlos?

Origen del Día Mundial del Perro Callejero

Todo comenzó a finales del mes de julio del 2018 cuando un joven de Chile, Ignacio Gac, por medio de las redes sociales, pidió apoyo para establecer el Día Mundial del Perro Callejero, esto con la finalidad de crear una jornada a la par donde se concientizara sobre la cruel vida que dichas mascotas enfrentaban en invierno, época del año en la que muchos de estos animales en estado de calle terminan muertos o sufren cruelmente debido al frío severo.

Para entender lo que pasa con los perros callejeros se debe comprender el contexto en que esta situación surge, cabe destacar que en muchas ocasiones estas mascotas tenían un hogar, el cual perdieron por abandono, fallecimiento de sus amos o incluso un cambio de residencia de los mismos.

Cambia la vida de un animal en situación de calle este Día Mundial del Perro Callejero. Foto www.shutterstock.com

Otro de los casos es que estos animales huyen de sus hogares donde reciben maltrato animal, algunos otros se pierden o son regalos de alguna fecha especial que terminan cansando a los amos y estos simplemente los dejan libres, sin alimento ni agua, así que se van en busca de comida para sobrevivir y ya no vuelven.

Ante esto, es crucial concientizar a la sociedad de que las mascotas como perros y gatos no son un regalo, sino una responsabilidad que requiere un compromiso para toda la vida y los 365 días del año, de ahí surge la iniciativa de no comprar más mascotas, sino por el contrario echarle una patita a las que ya padecen de abandono, así que si no sabías sobre este tema tan importante de la vida moderna, aprovecha este Día Mundial del Perro Callejero para adoptar.

Convierte en un salvador, sé el héroe que aquel perro o perra está esperando en su vida, recuerda que no importa si las mascotas son machos o hembras, ambas son castradas para cuidar su reproducción, así que no las discrimines, aun cuando las segundas sangren, siempre puedes consultar con un veterinario las estrategias que puedes usar para evitar que sin querer manchen alguna área de la casa, ¡adopta!

Motivos para adoptar un perro callejero

Harás que la vida de un perro que padece frío, maltrato animal, hambre y miedo cambie de un giro de 360° grados y será para bien.

Los perros callejeros tienen los días de vida contados, en cualquier momento pueden morir, así que simplemente les salvarás la vida si los adoptas.

Darás felicidad a un ser vivo, tal vez no lo has pensado bien, pero darle la patita a un animal, también te cambiará a ti, la dicha de sentir que ayudas al mundo te hará entender lo bueno que es preocuparse por los demás.

Una mascota siempre será una fuente de ánimo, vida y alegría en el hogar, incluso hay estudios que señalan el efecto positivo que tienen ante el estrés de las personas, así que tal vez esta nueva mascota te necesita tanto cómo tú a ella.

Perfectos para los niños en casa, si tienes hijos los harás muy felices, aprenderán sobre la responsabilidad, el compromiso y sobre todo a respetar a los animales.

Algunos expertos indican que tener perro en casa con niños pequeños los ayudan a formar mejores defensas para evadir las alergias.

Aunque suena feo es un buen motivo, los animales adoptados no tienen un precio de etiqueta, en comparación con los que se compran cuyo valor se puede estimar en miles de pesos.

TE PUEDE INTERESAR:Día Mundial del Perro: ¿cómo surgió la celebración del mejor amigo del hombre?

Si adoptas un perro callejero en una protectora de animales, tendrás la ventaja de que estará esterilizado y vacunado, listo para ser feliz a tu lado.

Con información de radiomitre.cienradios.com.