Día Mundial del Elefante: MALTRATO ANIMAL aumenta en Asia para estas criaturas

Hoy se celebra el Día Mundial del Elefante, y qué mejor fecha para crear conciencia sobre el maltrato animal que estas inocentes criaturas padecen a manos de la humanidad y más específicamente de la industria turística de Asia que los explota sin ninguna restricción, y ahora un reporte de la ONG World Animal Protection, alerta sobre el creciente aumento de violencia para estas criaturas reciben, ¡es muy lamentable!

Aumenta maltrato animal en elefantes

La industria turística recibía por año y antes de la pandemia solo por explotar a los elefantes, al menos de 581.3 millones a 770.6 millones de dólares, y ahora ante la crisis sanitaria del COVID-19 los propietarios y animales intentan sobrevivir a la severa crisis económica que el virus ha generado en todo el mundo, pues los turistas escasean.

En Asia, hay actualmente más de 3 mil 800 elefantes que están instalados en 357 campamentos, y son usados como atracciones para los turistas, y es Tailandia el país con mayor población, pues sólo este posee los tres cuartos de todos estos animales, ¡impactante!

Por otro lado, el segundo país con mayor explotación de animales es la India con 509 ejemplares distribuidos en 21 campamentos.

La ONG, advierte en su reporte que encontró a 225 elefantes, es decir el 45 por ciento de ejemplares viviendo en condiciones inapropiadas para su especie.

Entre algunos de los actos maltrato animal que los elefantes reciben en Asia se encuentran los siguientes:

Separación de madres y crías

Desnutrición

Poco o nula atención veterinaria

Castigos

Privación social

Encadenación por largo tiempo

Viven en condiciones antihigiénicas

Están en pisos de concreto

Realizan actividades muy estresantes para su especie

Los agotan físicamente

La ONG, asegura que de los datos obtenidos durante sus investigaciones al menos 2 mil 390 de los elefantes están viviendo en malas condiciones y padecen maltrato animal, lo cual corresponde al 63 por ciento del total, mientras que solo 279, es decir el 7 por ciento vive en lugares con altos estándares de cuidado.

Al respecto, la Directora Global de Vida Silvestre en World Animal Protection, Audrey Mealia, aseguró que los turistas deben abrir los ojos ante el maltrato animal que los elefantes reciben, pues es debido a la demanda que ellos mismo propician al querer tener encuentros con elefantes que todo esto sucede, y al final los inocentes animales son los que pagan los platos rotos.

Es crucial que los turistas comprendan que es antinatural que un elefante pueda dejarse tocar por un humano, ya que si esto ocurre de esa forma es porque el animal ha sido domado y eso implica que ha padecido terribles actos de violencia y tortura, así que, no es divertido, y deberían ser más conscientes del terrible daño que le hacen a la fauna.

También, recordó que todos los centros, santuarios u orfanatos que venden experiencias con elefantes son un cruel engaño, ya que mienten a los turistas diciendo que cuidan a los animales, pero solo los explotan, pues reiteró:

“Estos lugares no son inocentes, son crueles.”

Cabe destacar que la ONG ha ayudado al menos a 13 campamentos de elefantes con fondos, para que puedan superar la crisis del COVID-19, solo porque cumplieron con las prácticas amigables y éticas que velan por el interés de los animales.

Para saber si un santuario es realmente está cuidando a los elefantes, debes saber que nunca te dejarán tener una experiencia de contacto con estos animales, por el contrario, solo podrás verlos a lo lejos y en libertad.

Es importante comprender que luego de un elefante es criado en cautiverio no puede volver a la vida salvaje, ya que no podría sobrevivir, así que si realmente amas a estos animales, no seas parte de las estadísticas de turistas que explotan a estas nobles criaturas.

Finalmente, la ONG pidió a quienes lideran el G20, para que se haga una prohibición a nivel mundial sobre el comercio de los animales salvajes, pues creen que solo así se podría eliminar y prevenir las pandemias.

