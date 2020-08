Día Internacional del Gato: sigue estos pasos y ADOPTA uno callejero

Descubre qué debes hacer si deseas tener un gato callejero como mascota. Foto: www.shutterstock.com

Hoy se celebra el Día Internacional del Gato, y es necesario pensar en ayudar a los más desamparados, por eso y para que celebres en grande esta fecha especial para estas mascotas, te brindamos los pasos que tienes que seguir al momento de adoptar a uno de estos animales como tu fiel amigo, ¡toma nota!

Primer acercamiento al gato callejero

Si has encontrado un gato callejero y deseas adoptarlo, lo primero que tienes que hacer es verificar si es o no amigable, para ello puedes acercarte unos metro y llamarlo con cautela, ofrecerle comida o agua, hazlo con mucho cuidado, pues podría estar nervioso y si se asusta podría atacarte.

Si el gato es amigable procura capturarlo con una jaula transportadora, así ambos estarán a salvo en lo que se hacen verdaderos amigos.

En caso de que notes que está en malas condiciones de salud, pero es agresivo, es mejor que llames a una protectora de animales, para que pueda capturarlo y le brinde la atención médica que necesite.

¿Has capturado al gato?

En caso de que todo haya salido bien, y el gato haya ido contigo en paz, es necesario que lo lleves al veterinario, para que verifiques si no tiene ninguna enfermedad que lejos de solo afectarlo a él, pudiera también contagiarte, así que debes ser precavido, el médico te podrá decir sí es o no viable que puedas tenerlo, e incluso le inyectará algunas vacunas.

¿Lo cuidarás o lo darás en adopción?

Si has llegado a este paso, pero aún no sabes si debes conservarlo o mejor darlo en adopción, es necesario que lo medites con calma, ya que el gato callejero es muy selectivo en las personas, independiente y no suele hallarse cómo encerrado, así que, si no es lo más conveniente para ti y para él, puedes contactar con alguna protectora de animales para que lo reciba o promocionar su adopción con amigos, familiares y hasta en las redes sociales.

El gato ya es tu mascota

Si has optado por quedarte con este animal, debes acostumbrarlo poco a poco a su nueva vida, recuerda que él estaba acostumbrado a estar al aire libre, así que si no tienes un patio seguro para que pasee tendrás que acondicionar el interior de tu casa, con diversos accesorios que los diviertan y le permitan estar a gusto contigo.

Entre los artículos necesarios que deberás tener para tu nuevo gato son: cama para dormir, rascadores, caja de arena, juguetes y si te es posible un árbol para gato.

Esteriliza a tu nuevo gato

Si sientas que todo va viento en popa con tu mascota, a excepción de una pequeña cosa que no te deja ser feliz en su compañía, y es que no usa el arenero, sino que orina por cualquier parte de tu casa, debes considerar la posibilidad de esterilizarlo, ya que así acabará con esa necesidad de marcar territorio y los periodos de celo, lo cual hacía cuando se encontraba en las calles.

Procura siempre hablar con tu veterinario antes de tomar una decisión, él será el mejor guiándote en cómo debes actuar con este animal para que se adapte a su nueva vida.

Con información de animales.uncomo.com y www.expertoanimal.com