Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico: ¿Por qué dejar de usarlas?

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Foto Youtube

El 3 de julio se celebra Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y su finalidad es clara: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable, ya que se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente.

Algunos países, como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente su consumo. Otros países como Reino Unido, Portugal y Suecia han optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas, y en otros países como Finlandia o Alemania los establecimientos han establecido acuerdos voluntarios.

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.Foto: Twitter

¿Por qué dejar de usar bolsas?

Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta.

A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plásticos cada año. Estos residuos suponen una grave amenaza para los océanos y las especies marinas. Uno de cada seis peces que se venden en las pescaderías contiene microplásticos en sus estómagos. El plástico ya ha entrado en la cadena trófica. Según datos de Greenpeace, la producción mundial de plásticos se acercará en 2020 a los 500 millones de toneladas.

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.Foto: Twitter

¿Cómo eliminar el uso de bolsas?

Dejar el planeta libre de bolsas de plástico requiere la implicación de todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta el consumidor final. Realmente merece la pena intentarlo porque todo el planeta saldrá beneficiado, se evitará la contaminación de mares y océanos, la pérdida de recursos naturales y la desaparición de ecosistemas muy valiosos.

Te damos algunas ideas que te pueden servir a la hora de terminar con las bolsas de un solo uso:

-Nunca salgas de casa sin una bolsa de tela plegable: las bolsas de tela ocupan muy poco espacio. Nunca se sabe cuándo tendremos que hacer una compra imprevista.

-Si no llevas bolsa y te ofrecen una en la tienda, piensa realmente si la necesitas, quizás lo que has comprado pueda caber en tu bolso, cartera o mochila. No cojas la bolsa de manera automática, ¡piénsalo!

-Reutiliza las bolsas que tienes en casa. Por mucho que queramos reducir las bolsas, siempre se nos acumulan una buena cantidad en casa, ¡no las tires! puedes reutilizarlas para comprar o para bolsa de basura.

-Recicla: En caso de tener que tirar bolsas porque están en mal estado, tirarlas al contenedor de los plásticos.

Tu implicación es fundamental, igual que la de todos, Piensa que esta es solo una opción para transportar las compras y que hay alternativas mucho más limpias y respetuosas con el planeta.