Descubren una rara medusa en Colima

Uno de los lugares que menos hemos explorado es el gran océano, tal parece que conocemos menos sobre sus criaturas de lo que creíamos. Y eso se puede ver cada que hay un descubrimiento nuevo y México es un lugar donde es demasiado común encontrarse con nuevos ejemplares.

Tal es el caso de una medusa espectacular y colorida que encontraron unos investigadores en el Archipiélago de Revillagigedo en Colima, México. Esta especie es una “Halitrephes maasi” la cual se había documentado previamente en el libro “Momoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College”, en donde se explica que se había encontrado esta especie a 548 metros de profundidad, sin embargo, para sorpresa de los investigadores, este individuo se encontró a 1,225 metros de profundidad.

Este descubrimiento se dio a bordo del “Nautilus”, un barco que se dedica a hacer exploraciones científicas. Ese día estaba tratando de capturar la imagen de un cangrejo, sin embargo lo que pudieron observar fue esta medusa que se cruzó en su camino.

Pudieron observar a este individuo en el submarino de la tripulación llamado “Hércules”, que llamó la atención de los científicos por sus colores rosa, púrpura, naranja y azul. Sin embargo, comentan que estos colores son el reflejo de las luces del submarino, porque estas especies no tiene color y no se pueden ver en la obscuridad.