Delicados zancudos gigantes.

La especie Tipulidae, mejor conocida como zancudos gigantes, son insectos de apariencia delicada, delgados, de patas muy finas y largas. Suelen mantener sus alas abiertas cuando están en reposo lo cual facilita ver la estructura de ellas. De su cabeza, destacan los grandes ojos compuestos.

También es fácil que pierdan alguna de sus delicadas patas en el momento de ser atrapados; esto tal vez les confiere alguna defensa en contra de predadores.

Se encuentran en una gran variedad de hábitats acuáticos, incluyendo lagunas hipersalinas, salinas y de agua dulce. La mayoría se alimenta de productos de desecho. Algunas especies se alimentan de larvas de mosquitos.

Tipulidae.

Aunque su apariencia pareciera indicar lo contrario, estos parientes de las moscas tienen largas piezas bucales chupadoras (semejando un hocico) para alimentarse de líquidos (son detritívoros), por lo que no pueden picar como los mosquitos.

Datos interesantes

En contraste con la mayoría de los dípteros no son buenos voladores y son fáciles de atrapar.

Son absolutamente inofensivas para los seres humanos.

Las hembras no son hematófagas, no necesitan sangre para alimentar a sus huevos, por tanto no son vectores de ninguna enfermedad.

Algunos llegan a medir hasta 6 centímetros.

Se alimenta en la vegetación y sus larvas sirven de alimento para muchas especies acuáticas y de adultos para aves insectívoras.

Se han encontrado fósiles de esta especie de hace más de 45 millones de años, por lo tanto puede considerarse una de las familias más antiguas de dípteros.