Cuida el medio ambiente cambiando estos productos de limpieza en el hogar

Conoce que productos de limpieza puedes sustituir por versiones naturales. Foto: www.shutterstock.com

Si eres de los que ama el medio ambiente, seguro que para ti es crucial ayudar a cuidarlo todo lo posible, y la mejor manera de aportar a esta causa es hacerlo desde el hogar con pequeñas acciones que, de ser bien aprendidas te ayudarán a aportar ese granito de arena indispensable para construir un futuro sostenible, y para ayudarte con este objetivo aquí te decimos que productos de limpieza debes sustituir por sus versiones naturales para proteger el planeta, ¡es súper fácil!

Cambio los productos químicos por naturales

Si te has dado una vuelta por el supermercado recientemente, seguro has notado que hay muchas marcas de jabones y otros productos están dejando de usar fragancias, colores e incluso están haciendo sus empaques más amigables con el medio ambiente, así que el cambio se está iniciando; sin embargo siguen siendo productos químicos que debes mantener lejos de tu hogar, aquí te damos algunas opciones para cumplir este propósito, así que ¡toma nota!

Usa jabón puro y cuida el medio ambiente

Mantener tu hogar limpio es indispensable para tener un entorno saludable y uno de los productos clave para ello es el jabón, pues lo utilizamos prácticamente para todo, y aunque existen muchas marcas en el mercado, el consejo es que uses uno que no contenga colorantes sintéticos, fragancias, así como otros aditivos contaminantes, y si te es posible, cómpralos a granel, ya que se venden por kilo y no tienen empaque, así ahorras dinero y cuidas el medio ambiente.

Vinagre para proteger el medio ambiente

Si le tienes miedo a los virus y bacterias, y has comprado una infinidad de productos desinfectantes, la recomendación es que los evites, y en lugar de eso opta por usar ácido acético al 5%, es decir el vinagre, ya que además de limpiar absolutamente todo, desinfecta superficies, es biodegradable, y que crees, es ¡baratísimo!

Bicarbonato de sodio no daña el medio ambiente

Las bondades de este producto natural van desde el cuidado del hogar hasta la belleza, y es que en verdad es bueno, limpia, elimina grasa, desinfecta y hasta es un abrasivo, excelente para suavizar telas y retirar manchas, así que, en lugar de comprar químicos para desmanchar tu ropa o tenis, opta usar bicarbonato de sodio, ¡no te arrepentirás!

Cuida el medio ambiente usando plaguicidas naturales

Existen muchos remedios caseros, para que puedas evitar las plagas de insectos nocivos en tu hogar o jardín que son biodegradables, seguros para el ser humano, baratos y fáciles de hacer, solo recuerda investigar muy bien sobre sus recetas o acercarte con un experto para que pueda recomendarte uno.

Protege el medio ambiente usando aromatizantes naturales

Es verdad que los aromas artificiales son exquisitos, pero al final son un producto químico que al término de su uso se convierte en basura, así que es momento de que optes por las esencias naturales de los frutos y especias, te aseguramos que huelen súper rico, son baratas, fáciles de hacer y lo más importante son biodegradables, así que no dañarás el medio ambiente.

Evita productos para el baño

Los baños son una de las zonas del hogar, aparte de la cocina, que mayor limpieza exigen, así que existen una gran cantidad de productos de limpieza que además de ser tóxicos para el ser humano, también lo son para el medio ambiente, así que evitarlos es muy importante, recuerda que existen remedios caseros que te pueden ayudar con tus objetivos se aseo, pero sobre todo la clave está en limpiar con frecuencia, así evitarás que la suciedad sea más difícil de retirar.

Cuida el medio ambiente evitando los aerosoles

Si no tienes otra opción más que usar un producto químico para alguna necesidad de prioridad, al menos haz todo lo posible por quitar los aerosoles de tu lista de compras, opta por versiones y soluciones que no los contemplen ya que contiene sustancias volátiles (COV) que al ser tocadas por los rayos solares generan gas de ozono, creando las bases para la formación de ‘smog’, y dañando así el medio ambiente, ¡mucho cuidado!

No compres productos derivados del petróleo

Si estás tentado en adquirir un nuevo producto de limpieza, al menos evita los que provienen del petróleo, ya que se utilizan cientos de procesos contaminantes para poder crearlos, algo que daña muchísimo el medio ambiente, así que antes de adquirir algo nuevo lee las etiquetas y asegúrate que tu nueva adquisición sea lo más natural posible, y si en realidad no lo necesitas, ¡no lo compres!

Compra productos naturales en versión grande

Si tienes la posibilidad de adquirir uno de tus productos naturales en gran cantidad hazlo, así no sólo te ahorrarás dinero, evitarás usar empaques de más, si es que los traen, ya que si, compras versiones pequeñas, tendrás que ir cada tanto a comprar más, y aunque te brinden un empaque biodegradable, simplemente podrías ahorrártelo.

Recuerda usar tus propios recipientes al momento de comprar productos naturales, no uses plásticos de un solo uso, ¡cuida el medio ambiente!

Con información de www.incinerox.com.ec, www.greenpeace.org y VIX.