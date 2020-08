Cuida el MEDIO AMBIENTE usando quitaesmaltes ecológicos para tus uñas

Es posible mantener uñas increíbles, sanas y a la moda mientras se cuida el medio ambiente con estos quitaesmaltes. Foto: Vix | Getty Images/iStockphoto, iStockphoto

Si amas tener uñas divinas, pero también te interesa cuidar el medio ambiente, aquí te presentamos cinco quitaesmaltes ecológicos que te harán lucir manos hermosas mientras transforman el mercado de productos de belleza en uno más sostenible, ¿ya usas alguno de estos?

Quitaesmalte Eco & Quick Quitaesmaltes Dip In System

Quitaesmalte Eco & Quick Quitaesmaltes Dip In System. Foto: www.trendencias.com

Cuenta con una certificación que avala que contiene muy pocas sustancias que contaminan el medio ambiente, se trata del certificado Nordic Ecolabel, además no usar alérgenos, colorantes, perfume, acetona y aceite.

Precio aproximado: 168.49 pesos mexicanos.

Quitaesmalte Crystal

Quitaesmalte Crystal. Foto: www.trendencias.com

No tiene color, no es inflamable, no tiene fragancia, tampoco contiene acetona y los ingredientes que lo componen son biodegradables, así que será tu gran aliado para cuidar el medio ambiente sin sacrificar la belleza de tus uñas.

Precio aproximado: 165.64 pesos mexicanos.

Quitaesmaltes Ecológico de Zao

Quitaesmaltes Ecológico de Zao.Foto: www.trendencias.com

Sus ingredientes son 100% orgánicos, no contiene acetato de etilo, tampoco acetona, no daña las uñas ni reseca la piel, ¡te encantará!

Precio aproximado: 489.91 pesos mexicanos.

Quitaesmalte de SANTE

Quitaesmalte de SANTE.Foto: www.trendencias.com

Está compuesto por alcohol biológico y aceite de naranja que ha sido cultivada bajo control biológico, es inofensivo contra el medio ambiente.

Quitaesmalte de Suncoat

Quitaesmalte de Suncoat.Foto: www.trendencias.com

Es biodegradable, es amigable con el medio ambiente, está hecho con ingredientes orgánicos y no posee aceites minerales, sin duda es una opción que te ayudará a cuidar el medio ambiente.

Precio aproximado: 369.89 pesos mexicanos.

Con información de www.trendencias.com