Cuida el MEDIO AMBIENTE mientras lavas tu ropa con estos tips

Cuida del medio ambiente cuidando tu ropa, si haces que tus prendas se conserven en buen estado por mucho más tiempo, no solo no comprarás más, incluso en el proceso podrás ahorrar al hacerlo, pues usarás menos energía, en La Verdad Noticias ¡te decimos los tips que necesitas para lograrlo!

No laves tanto tu ropa

Puede que de primera instancia no te convenza la idea, pero es un hábito que si haces bien no te causará ningún problema, lo único que tienes que saber es que, si durante el día alguna de tus prendas no se ensució realmente, puedes dejar que se ventile o cepillar si tiene alguna mancha, en vez de lavarla por completo, así podrás usarla de nuevo evitando gastar energía y agua en pequeñeces, pues además estás desgastando su tejido, y pronto quedará inservible.

Lava la ropa con temperatura baja

Evitar usar agua caliente para lavar tus prendas si no es necesario, ya que no solo podrías dañar el tejido del que está hecha, también podrías desgastar su color e incluso encogerla, así que trata de evitarlo, por otro lado, tampoco uses centrifugados muy fuertes, ya que puedes ejercer fuerza innecesaria en las más delicadas, y por supuesto, con ello también evitarás emisiones de CO2 y la liberación de microfibras que dañan el medio ambiente.

Medio ambiente: lava tu ropa al revés

Uno de los mejores trucos para cuidar el planeta mientras lavas tus prendas es ponerlas en la lavadora al revés, así podrás cuidar su color y el bienestar de sus tejidos, evitando que se desgaste más y puedas lucirla por más tiempo.

Cuida el medio ambiente tendiendo bien la ropa

Si eres de las que ama secar su ropa en la secadora, debes saber que puedes evitar este consumo de energía solo dejando que el aire la seque, eso evitará que los tejidos de tus prendas se desgasten de más y evita usar la plancha, puedes tenderlas de los pliegues para que queden lisas con ayuda de unas pinzas, ¡te quedarán muy bien!

Cuida la ropa de punto y cuero

Lo ideal para mantener la ropa de punto al 100 por ciento es no colgarlas, lo mejor que puedes hacer por ellas es doblarlas, mientras que las de cuero lávalas con un producto especial y en seco, además no olvides que tienes que debes hidratarlas, para ello puedes usar cualquier crema nutritiva que tengas a la mano.

