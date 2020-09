Cuida el MEDIO AMBIENTE con estas ideas para reciclar tuppers

Recicla tuppers y cuida el medio ambiente. Foto: reutilizagune.escor.es

Hombres y mujeres en algún momento hemos tenido en nuestras manos los fabulosos e increíbles tuppers, sí esos compañeros de viaje, de escuela y trabajo que siempre nos conscienten cuidando nuestro almuerzo, desayuno, cena y aperitivos; sin embargo, cuando su vida útil se termina se convierten en un residuo que daña el medio ambiente, así que para evitar esto el mayor tiempo posible, te damos cinco ideas para reciclar estos plásticos que sin dunda te serán de mucha ayuda.

Reloj vintage con tapa de tupper

Si eres de las que les gusta el estilo vintage, esta idea sencilla para crear un reloj de pared con tupper te encantará, lo único que tienes que hacer es elegir alguna de tus tapas favoritas que ya no puedas usar, perfórala en el centro y colócale un reloj de manecillas, este puede ser tomado de otro reloj que se te haya roto o que simplemente quieres renovar, aunque también lo puedes conseguir en tiendas de relojes, ¡se verá muy retro!

Idea para reciclar tupper, ¡nueva maceta!

Si amabas tu tupper pero se quemó, rayó o simplemente ya no te es útil, no lo tires, prolonga su vida útil convirtiéndolo en una hermosa maceta, tu creatividad será tu límite, puedes pintarlo, colocarle adornos, ¡lo que gustes!, esto además de darle un nuevo hogar a una planta, ¡cuidará del medio ambiente!, pues así no generarás más basura.

Idea para reciclar tupper, ¡nueva maceta! Foto: Pinterest TupperShopp

Haz un comedero para pájaros con tu tupper

Si amas a los animales, tener un tupper que no sirve se convierte en una excelente oportunidad de no solo cuidar el medio ambiente, sino de alimentar a las aves, para hacerlo, puedes perforar el contenedor de plástico en varios puntos, para poder colocarle cuerdas o cadenas delgadas que los sostengan firmemente, ya que lo colgarás afuera de tu casa, ya sea del marco o de algún árbol de tu jardín, ¡lo amarás!

Haz un comedero para pájaros con tu tupper. Pinterest

Dispensador de pañuelos o toallas húmedas

Si lo que buscas es tener a elas manos toallas húmedas o pañuelos, un tupper es una gran solución, solo tienes que acomodarlos uno a uno dentro del contenedor y perforar su tapa, esto permitirá que puedas acceder fácilmente a ellos, aunque siempre estarán bien resguardados, ¿te animas a crearlo?

Dispensador de pañuelos o toallas húmedas. Foto: www.hogarsintoxicos.org

Idea para reciclar tupper en lámpara

Esta idea para reciclar te va a enamorar, en especial si eres de las que ama tener diseños únicos en casa, ya que puedes crear lámparas increíbles para iluminar tu hogar de una manera muy original, lo único que vas a necesitar es perforar el tupper para pasar el cable foco y listo, podrás colocarla donde más gustes, ¡se ven geniales!

Si amas el reciclaje, te recomendamos el Instagram todos_somos_reciclaje, ahí podrás informarte de muchos tips e ideas para reciclar, ¡mucha suerte!

