Cuida del MEDIO AMBIENTE con estos tips para alargar la vida de tu ropa

Vivir la moda puede parecer muy divertido, pues te hace tener una vida llena de estilo, pero ¿sabías qué?, las emisiones de dióxido de carbono que esta industria produce es mucho mayor que aquellas que los barcos y aviones producen juntos en sus viajes industriales, pues, aunque parezca difícil de creer así es, y una manera práctica de cuidar al medio ambiente del calentamiento global y del cambio climático, es darle una segunda vida a tu ropa, y estos tips que propone Greenpeace serán de gran ayuda, así que ¡toma nota!

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), advierte que la industria de la moda hace uso de 93 mil millones de metros cúbicos de agua en sus actividades esenciales, una cantidad del líquido vital que podría surtir a 5 millones de personas, además, hay que recordar que de forma anual el mar recibe medio millón de toneladas de microfibra, algo que se puede comparar con al menos 3 millones de barriles de petróleo, ¡inimaginable!

¿Has escuchado sobre el término de la “moda rápida”?, la ONU asegura que este tipo de práctica comercial lanza colecciones constantes que incitan a la compra con precios bajos, algo que se convierte en un hábito de adquirir y luego tirar con mayor frecuencia, motivo por el que entre los años 2000 y 2014 la industria de la moda duplicó su producción.

Ante esta difícil situación, la organización Greenpeace propone cinco tips, para que cuides el medio ambiente mientras le das larga vida a tu ropa, ¿te animas a seguirlos?, ¡cuida el planeta!

Intercambia tu ropa y cuida el medio ambiente

No dejes que la industria de la moda te presione, no tienes que seguir las tendencias para lucir espectacular, incluso si quieres renovar tu clóset no es necesario que acudas a las tiendas por nueva mercancía, lo único que tienes que hacer es quedar de acuerdo con algún amigo o familiar de tu misma talla, para que intercambien prendas de forma segura, será cuestión suya establecer la regla del trueque, la idea es que ambas partes estén conformes, recuerda que lo que a ti ya no te gusta le puede encantar a otra persona, ¡es una forma genial de cuidar el medio ambiente!

Cuida el medio ambiente vendiendo tu ropa

Si tienes cientos de prendas en casa que ya no quieres, sácales un último provecho, establece un negocio de ropa de segunda mano, no importa si es físico o por internet, lo ideal es que vendas aquellas prendas que aún tienen vida útil y que le podrían servir a otra persona, puedes incluso crear tu propia marca o hacer coordinados llamativos, la ideal es que las vendas a un costo menor al original, ya que así será una oferta atractiva y justa, ¡anímate a emprender!, y ¡protege al medio ambiente!

Regala la ropa que ya no quieres

No importa que tan fea o pasada de moda te parezca el calzado y prendas de tu clóset, si quieres ayudar al medio ambiente y poner tu granito de ayuda en la sociedad obsequia a personas u organizaciones de apoyo social la ropa que esté en buenas condiciones, y que, por algún motivo ya no la quieres contigo.

Algunos de los sectores que más necesitan ropa son los refugios donde se encuentran personas que han sido violentadas, las familias migrantes y los albergues que atienden a personas en situación de calle, ¡apóyalos!

Valora tu ropa, ¡repárala!

Cuida cada una de tus prendas, no dejes que se deshilachen o manchen, y si eso llega a suceder no las tires ante el primer percance, procura coserlas o parcharlas, incluso usa productos especializados para quitar las manchas profundas, así podrás usarla por más tiempo, eso sí, en caso de que exista algún problema más allá de tus habilidades de sastre, puedes llevarlas al taller para que la reparen o pedir ayuda a algún conocido con más experiencia, ¡valora lo que tienes!

Dale un giro completamente nuevo a tu ropa

Basta con que te inspires y pongas a tu servicio la creatividad para le des un nuevo estilo a tu ropa, pues para transformarla en una prenda que parezca casi nueva, solo necesitas explotar tu lado artístico, puedes crear parches, diseños con pintura, bordados o cortes que cambien por completo su diseño, ¡quedarán como salidas de la boutique!

