Cuernos falsos para evitar la EXTINCIÓN de rinocerontes

La caza furtiva motivada por la gran demanda de los cuernos de rinoceronte ha hecho que esta especie se encuentre en grave peligro de extinción, puesto que se ha disminuido su población en un gran porcentaje, pero un grupo de científicos ha desarrollado unos cuernos falsos que podrían evitar la extinción de esta gran especie.

La revista Scientific Reports, indicó que el cuerno de rinoceronte durante mucho tiempo ha sido catalogado como un afrodisíaco en la medicina tradicional china, lo que ha mantenido la demanda a pesar de los intentos oficiales de evitar el comercio.

Pero ahora los investigadores de la Universidad de Oxford y la Universidad de Fudan en China, podrían ayudar a que esto sea diferente, ya que han encontrado una execlente manera para salvar a los rinocerontes. Han podido fabricar cuernos de rinoceronte falsos a un bajo costo con pelo de caballo.

Este proyecto es uno de los muchos intentos para encontrar una manera de hacer cuernos artificiales muy realista como para ser convincente, con el principal objetivo de inundar el mercado con cuernos falsos y socavar todos los incentivos financieros para los cazadores furtivos.

Segñún los investigadores, hacer estos cuernos falsos puede ser bastante fácil y además barato. Hacer un material con cuernos bioinspirados que imite el extravagante mechón del rinoceronte del pelo de la nariz será ideal para confundir el comercio, deprimir los precios y sobre todo apoyar la conservación del rinoceronte.

A pesar de lo expuesto, el subdirector de Save the Rhino International John Taylor, no está convencido de cuánto reduciría la amenaza para los rinocerontes el cuerno falso, ya que si no funciona, esto podría aumentar la caza furtiva de cuerno de rinoceronte real y expandiría el mercado.

