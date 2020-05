Cubrebocas y guantes contaminan aguas del Mediterráneo ¡Desechos del COVID-19! foto contrarepublica

Debido la pandemia del COVID-19 muchas personas han hecho uso de cubrebocas y guantes para protegerse, pero los desechos han sido arrojados y están contaminado los ecosistemas, en especial las aguas del Mediterráneo donde ya se pueden ver estos artículos cubiertos de algas en el mar.

Denuncian contaminación por COVID-19

De acuerdo con un grupo ambientalista de origen francés, se han estado encontrando con cubrebocas y guantes quirúrgicos en estos momentos de la pandemia de coronavirus, estos desechos se han hallado en el Mediterráneo, muy cerca del centro turístico en la Riviera francesa de Antibes.

Cubrebocas y guantes contaminan aguas del Mediterráneo ¡Desechos del COVID-19! foto Operation Mer Propre Sea

Cubrebocas y guantes en el Mediterráneo

Fue la semana pasada que el grupo ambientalista Operation Mer Propre Sea (Operación mar limpio) a través de un video, mostró como los cubrebocas y guantes se encuentran dispersos en el mar entre latas de cervezas, colillas y basura.

De la misma manera, compartieron imágenes en sus diferentes redes para hacer conciencia sobre los desechos que está dejando el COVID-19 no solo en esa región si no en todo el mundo, pues poco a poco se quiere volver a la normalidad, por ejemplo, en Francia ya reabren espacios turísticos que podrían presentar contaminación.

“Nos quedamos bastante sorprendidos cuando empezamos a ver guantes que estaban enterrados en la arena”.

El fundador de del grupo indicó a The Associated Press Joffrey que en el momento en el que vieron estos desechos enterrados se sorprendieron mucho, además pudieron observar una mascarilla que parecía una medusa y no sabían que hacer.

Cabe mencionar que el grupo hizo un llamado a la sociedad por la basura generada por el COVID-19, “es la promesa de contaminación por venir si no se hace nada”, es por esa razón que debemos tomar en cuenta donde colocamos nuestros desechos, de lo contrario van a las alcantarillas y terminarán en el mar o en otros ecosistemas.

No tires los cubrebocas

Algunas autoridades han hecho indicaciones para desechar correctamente los cubrebocas, guantes y otros materiales. Después de usarlos se deben meter en una bolsa desechable, amarrarla y deshacerse de esta dentro de contenedores de basura para no generar contaminación. De esta manera se puede evitar que los trabajadores de los lugares que recogen los desechos estén en peligro de contagiarse por esta acción, pero no hay garantía de que no llegue a más ecosistemas y que sigan contaminando.