Cubrebocas se deberá seguir usando pese a recibir la vacuna contra el COVID-19

El cubrebocas seguirá siendo indispensable aun con la vacunación. Foto: businessinsider.mx

La vacuna contra el COVID-19 no es garantía para no seguir usando el cubrebocas, pues, aunque protege a quienes la reciben del virus, no se sabe si podrían ser portadores que lo contagien, así que ¡toma nota!, aquí te decimos todo lo que tienes que saber.

Moderna y Pfizer han desarrollado vacunas contra el COVID-19 que sin duda dan esperanza; sin embargo, ha sido inevitable que surjan varias dudas, entre estas que los estudios solo registraron a las personas que contrajeron el virus, dejando al descubierto la posibilidad de que algunos pacientes se hayan infectado sin tener síntomas que, sin querer y silenciosamente puedan contagiar el nuevo coronavirus.

Uso de cubrebocas es y será crucial

Derivado de la duda anterior es que las personas que reciban la vacuna contra el COVID-19, tendrán que seguir usando cubrebocas para evitar que por algún motivo aún no confirmado por los científicos estos, puedan contagiar si es que son portadores.

Aun con la vacuna no deberás dejar de usar cubrebocas. Foto: Milenio

En La Verdad Noticias te recordamos que si un paciente que ya tuvo el COVID-19 se expone a este nuevamente, estará protegido por los anticuerpos y las células inmunológicas, estas últimas recuerdan el virus.

Respecto a las vacunas contra el COVID-19, estas se aplican en el músculo, luego es absorbida en la sangre, haciendo que el sistema inmunológico pueda generar los anticuerpos necesarios para proteger el organismo humano.

Ahora ya lo sabes, la vacuna contra el COVID-19 no es garantía de que la pandemia termine, así que mientras no exista una respuesta oficial a esta duda, ¡no olvides usar tu cubrebocas!

Con información de Heraldo de México.