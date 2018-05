Crean tenis que se biodegradan

Bioyarn es un nuevo componente de la industria textil en donde el ingrediente secreto son las algas. Es un material que se creó por la startup Algiknit y es tan resistente que se puede usar en zapatos, sin que se disuleva en agua, incluso se puede pintar.

El objetivo de esta empresa es darle una utilidad al desgaste natural de los tenis, ya que se por lo general, 2 años son los que te duran los zapatos, pero con este material se van a poder biodegradar, favoreciendo la salud del medio ambiente.

Estos tenis están diseñados para que se puedan descomponer gracias a los microorganismos que contiene. Puede parecer un problema el pensar que se van a deshacer mientras lo uses, sin embargo la empresa garantiza que mientras los uses no se degradarán.

Este proyecto fue alentado por el hecho de que la industria textil inunda cada vez más con sus residuos. De acuerdo a un informe de Forbes, solamente en Estados Unidos se tiran 13 billones de toneladas al año de ropa.

Otra de las desventajas de la industria textil es la cría de ganado para el cuero, ya que esta práctica produce gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. El algodón, otro producto común en la industria textil según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es catalogado como "ambientalmente insostenibles", ya que se necesitan 20,000 litros de agua para producir algodón para una sola camiseta y un par de jeans.

Por esas razones se han buscado más opciones para poder producir ropa o darle una segunda oportunidad a prendas que ya existen. Y estos tenis que se biodegradan, son un parte aguas en la industria de la moda.