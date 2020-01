¡Crean llantas biodegradables! Además, no se pinchan ni se desinflan

Las llantas de caucho son un serio problema para el planeta, no son reciclables (en México) y su fabricación masiva contamina en grandes cantidades, no obstante, ya existe un nuevo producto que promete ser la solución: ¡llantas biodegradables que no se pinchan ni se desinflan!

Si bien en países europeos como Alemania, Francia y Austria se reciclan hasta el 60% de las llantas utilizadas, en México no existe tal reciclado y en consecuencia hasta el 91% de ellas terminan en lotes baldíos, ríos y carreteras, sin embargo, lo más peligroso es que el desecho indiscriminado de llantas genera incendios y libera sustancias nocivas para el ambiente y la salud.

La quema de llantas de caucho libera gases que contribuyen al calentamiento global como: monóxido de carbono, furanos, tolueno, benceno y óxido de plomo; y genera daños irreversibles para la salud:

Enfermedades mutagénicas

Asma

Estrés

Cáncer

Entonces, ¿por qué continuamos utilizándolas? Hasta ahora no existe ningún sustituto para las llantas de auto, por ejemplo, sin embargo, las ruedas biodegradables para bicicleta ya son una realidad y dentro de poco, podríamos verlas incursionar en el mundo de los autos.

Nexo es la empresa norteamericana que lo hizo posible, sin embargo, también solucionó otros dos problemas en el camino: la llantas “no requieren de aire y son casi indestructibles”.

“Con un ingenioso diseño y materiales de alta calidad, Nexo supera a cualquier llanta de caucho. Tienen durabilidad de hasta 8 mil kilómetros. Además, son livianos, biodegradables y su producción no excede los 30 minutos”.

El material empleado por la empresa consiste en una mezcla de polímeros llamada Nexell y se trata de un compuesto espumoso que evita que las llantas se pinchen o desinflen, pues son resistentes al desgaste y el calor, no obstante, no afecta las condiciones de amortiguación, absorción de impactos ni comodidad de las llantas tradicionales.

“Nuestros paseos y salidas en bicicleta nunca más volverán a verse arruinadas por culpa de una rueda pinchada”, explica la empresa. Definitivamente es la solución que necesitábamos para cuidar el medio ambiente, ¿no crees?

