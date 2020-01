Crean jardines para que el colibrí pueda sobrevivir en la Ciudad de México. (Foto cortesía Dónde Ir)

Con el paso de los años cada vez son más los animales que suman a la lista de los animales que se encuentran en peligro de extinción o que ya lo están, por lo que diversas asociaciones, empresas, instituciones y sociedad en general crean estrategias para combatir esta situación que cada vez es más evidente y lamentable.

Acciones para que el colibrí sobreviva

Un claro ejemplo de esto, es lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Iztapalapa, la cual ha generado un proyecto que permite que el colibrí sobreviva en la Ciudad de México.

Ante esto, Blanca Prado, profesora de Biología en el Instituto de Enseñanza Media Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo la decisión de hacer un jardín para atraer a los colibríes, esto con el objetivo de sensibilizar a sus alumnos.

“Hablar de las problemáticas de una especie no logra que los estudiantes sean conscientes de ellas, pero cuando tienen cerca al colibrí y este se luce con todos sus colores, los atrapa y no hay de otra: los cuidan”, explicó.

Crean jardines para que el colibrí sobreviva en la Ciudad de México. (Foto cortesía Diario Basta!)

Este proyecto dio inicio en el 2016, en donde más profesores han decidido impartir sus clases fuera del aula; en este espacio también se dan clases de dibujo y colibrí- terapia, la cual está direccionada a los alumnos con depresión; información EL PAÍS.

Jardín que hicieron en la Casa Blanca

Cabe mencionar que esta idea también forma parte del proyecto de la doctora en Ecología María del Coro Arizmendi, para lograr la supervivencia del colibrí en la Ciudad de México.

“En la Ciudad de México ya le quitamos todo el recurso a los polinizadores, pero si logramos tener un poco de recurso se van a quedar”, aseguró.

Hasta el momento ya se ha dado vida a diez jardines, y han alcanzado que más de cien individuos realicen sus refugios por medio de una web en donde dan a conocer las flores que les gustan y cómo crear néctar para los bebederos.

Más de cien individuos han realizado sus refugios para colibríes. (Foto cortesía RTVE.es)

Este proyecto nació hace cinco en años en Washington, cuando estaba en una reunión de la Iniciativa Norteamericana para la Protección de los Polinizadores, en donde uno de sus compañeros le platicó sobre el jardín que había hecho la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, en la Casa Blanca, para conservar a los colibríes, abejas y otros polinizadores.

Recomienda plantar flores

A lo que le comentaron qu por qué no lo hacía lo mismo en Los Pinos: “Yo me reí y les dije que me iban a tachar de loca, pero decidí empezar proponiéndolo en la UNAM”, por lo que aproximadamente plantó 25 arbustos en una zona de la Universidad y el resultado fue exitoso: “Los colobríes empezaron a llegar, otras facultades se interesaron y la idea empezó a crecer”.

Su objetivo, ahora, es hacer un corredor de jardines que de igual forma proporcione alimento “a las especies migratorias” que pasan por la Ciudad de México para llegar al sur.

Jardín de colibríes del IEMS Iztapalapa. (Foto cortesía Teresa de Miguel EL PAÍS)

Finalmente, y un punto muy importante, es que el colibrí vive solamente en el continente americano, en donde en México se pueden hallar 58 especies que son de gran ayuda para “polinizar más de 1,300 especies silvestres como el frijol, la piña y otras variedades del plátano”.

“Acabar con los polinizadores nos va a hacer acabar con nosotros mismos”; ante esto, y para evitarlo, María del Coro Arizmendi recomendó plantar flores.

