Crean exposición en honor a Ramon Margalef, el padre de la ecología moderna

Coincidiendo con el centenario del nacimiento del gran padre de la ecología moderna, el Palacio Palau Robert dedica su más reciente exposición a Ramon Margalef, uno de los científicos más importantes de Catalunya.

La muestra “Ramon Margalef, ecólogo global”, que estará abierta hasta el 2 de febrero de 2020, retoma la vida científica y personal de Margalef y se desarrolla entorno a la gran variedad de temas en los que el científico contribuyó.

En primer lugar, encontramos “La Persona”, la sección en la cual se introduce a Ramón con apuntes biográficos y su obra científica, posteriormente está “Producción Marina”, en donde se habla sobre aspectos de sobrepesca, acuicultura, proliferación de medusas, entre otros.

A continuación está “Agua Vitral”, que habla sobre la importancia del agua tanto para el funcionamiento de los ecosistemas como para los humanos. En “Energía” se explica cómo la energía solar hace funcionar la biosfera, entre otros aspectos relacionados con el tema.

“Biodiversidad” habla específicamente sobre este concepto y su vínculo con otros parámetros ecológicos y evolutivos; y finalmente, “Nuestra Biosfera” se enfoca en aspectos de la biosfera “y su interacción con los humanos que la gestionan y modifican”.

QUIÉN ERA RAMON MARGALEF

Al igual que grandes científicos de España como Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, que recibieron premios Nobel, Margalef fue muy reconocido en el país y el resto del mundo, de hecho,en 1980 recibió la medalla Huntsman, el equivalente al premio Nobel en oceanografía.

Su labor fue tan importante que incluso la primera cátedra de ecología de España fue creada exclusivamente para retenerlo en el país. Trabajó en el Instituto de Investigaciones Pesqueras y entre sus estudios destacan los que hablan sobre la sucesión de los sistemas naturales y su relación con la diversidad y la evolución.

Asimismo, sus estudios sobre el papel del hombre dentro del planeta con las implicaciones sobre el gasto energético, la polución, el ciclo del agua y el cambio de fisionomía del territorio, entre muchos otros, fueron igual de importantes.

El reconocimiento global llegó tras la publicación en inglés de su artículo “La teoría de la información en ecología” y en 2009, la Association for the Sciences of Limnology and Oceanography estableció un premio anual por la excelencia en educación con su nombre.

Tras su fallecimiento en 2004, la Generalitat de Catalunya creó el premio Ramon Margalef para reconocer a los científicos de todo el mundo que hayan sobresalido de manera excepcional en el estudio de la ecología y el medio ambiente.

Y hasta el día de hoy, 15 años después de su muerte, los estudios de Ramon Margalef siguen siendo de vital importancia en la actualidad, pues vemos cómo el impacto humano no sólo ha afectado la fisonomía del paisaje sino que ha tenido implicaciones profundas en el funcionamiento de los ecosistemas, en los flujos de energía y materias y hasta en el mantenimiento de la biodiversidad.

