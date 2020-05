Covid-19: La disminución de contaminación es temporal, según especialistas. Foto: Ecología verde

La baja contaminación durante la pandemia de Covid-19 no tiene impacto en el cambio climático, dice representante de la Agencia Espacial Europea, te informamos al respecto.

El confinamiento por la contingencia del nuevo coronavirus ayudó a mejorar la contaminación del aire pero el cambio climático no se va a reducir ‘de pronto’, consideró Josef Aschbacher, director del programa de observación terrestre de la Agencia Espacial Europea.

Disminución de la contaminación en cuarentena

El representante de la ESA lo comparó con el consumo de tabaco: “si has fumado toda tu vida y dejas de fumar dos meses es bueno para tus pulmones, pero no te quita lo que has fumado”.

Aschbacher precisó que los valores asociados a la contaminación por tránsito han bajado casi un 50% pero el dióxido de carbono, principal preocupación respecto al cambio climático, sigue en niveles muy altos.

Disminución de contaminación en cuarentena, es temporal. Foto: National Geographic

En la misma teleconferencia también participó Paolo Vineis, epidemiólogo del Imperial College de Londres. El especialista reconoció que aún no hay evidencias que vinculen a la pandemia de Covid-19 con el cambio climático, como sí ha ocurrido con casos como el ébola.

“Estamos poniendo al planeta bajo estrés con prácticas como la deforestación o la ganadería intensiva que están asociadas al asedio de especies, lo que podría repercutir en una gran frecuencia y severidad de las epidemias”, dijo Vineis.

Disminución de contaminación en cuarentena, es temporal. Foto: Hola

La agencia organizó el ciclo de videoconferencias “El mundo después de la Covid-19” con la participación de especialistas en distintos campos a lo largo de cinco sesiones, la primera de ellas enfocada al impacto de la crisis en el cambio climático.