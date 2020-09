Cosas que puedes hacer desde tu casa para frenar el cambio climático

Frena el cambio climático con estas cosas desde tu casa Foto cadena ser

Bien sabemos que los efectos del cambio climático en muchas partes del mundo ya se están presentando, pero de acuerdo con científicos internacionales esto es solo la punta de iceberg, es por esa razón que desde nuestra casa podemos tener algunas acciones para ayudar a nuestro planeta y reducir los impactos de este fenómeno.

A tiempo para salvar el paneta

Hace tan solo unos días, en la ciudad de Nueva York, se instalón un reloj climático que indica cuántos días, horas, minutos y segundos tenemos para accionar y ayudar a nuestro planeta de sufrir consecuencias devastadoras debido al cambio climático.

Reloj climático indica el tiempo que tenemos para salvar el planeta El heraldo de México

A pesar de ello, muchos de nosotros no nos comprometemos lo suficiente con el medio ambiente y no tenemos acciones contundentes que lo cuiden, es por esto que hay que tener en cuenta que no importa donde estémos, por ejemplo, desde nuestra casa también podemos hacer pequeños y grandes cambios.

Cosas que pueden frenar el cambio climático

Cambia los focos

Una de las acciones que puden ayudar a frenar el cambio climatico desde nuestra casa es cambiando nuestros focos, por ejemplo, en muchas casas pueden usar muchos focos tradicionales que consumen mucha energía. Podemos cambiarlos por unos de bajo consumo que pueden ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año.

Menos TV y PC

Estos aparatos suelen ser de los que la mayoría tiene en casa, puedes cosumirlos menos, es decir ponte un máximo de minutos para distraerte de esta manera, cuando termines de usarlos es importante apagarlos y desconectarlos, incluso puedes optar or otros electrónicos que consuman menos energía ¡Puedes ahorar mucha!

Algunas acciones para salvar el planeta Foto RTVE

Adiós al auto, camina más o más bicileta

Cómo muchos ya sabemos, andar en auto eleva las emisiones de Dioxido de carbono, es por ello que te recomendamos no usar tu auto a menos que sea necesario, puedes trasladarte caminando, en bici o en trasporte público.

Recicla desde casa

El reciclaje es una de las formas más fáciles y divertidas para reducir el impacto del cambio climático y ayudar al medio ambiente, solo necesitas darle un segundo uso a las cosas, por ejemplo, botellas de plástico, papel, madera y otros materiales ¡Checa estas ideas para reciclar!

Adiós al plástico

Cada que compres porductos en el supermercado recuerda llevar tu porpia bolsa de tela y recipientes para comprar a granel, evita comprar agua enbotellada y productos que tengan embalajes con plástico, de esta manera puedes empezar a cambiar tu estilo de vida y ser más sutentable.

Dile adiós a los plásticos para salvar al planeta Foto HelUP

Menos agua caliente

Ciertamente el agua caliente para la hora de bañarnos puede ser muy placentera, pero la cantidad de energía que se usa para calentarla puede ser mucha, es por ello que te recomendamos cambiar esta manera de darte un baño, incluso puedes reducir tu consumo de agua a menos de 5 minutos.

TE PUEDE INTERESAR:Cambio climático está acabando con las especies en los trópicos, segura estudio

������Cuida el medio ambiente, ¡ahorrando gasolina!����������https://t.co/7cUp7Npph4 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 24, 2020

Planta un árbol en casa

Platar un árbol desde casa o cualquier lugar es una muy buena forma de ayudar al planeta, recuerda qe un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida, uno es una buena opción pero puedes hacer la diferencia con más.