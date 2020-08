Cosas que haces que dañan el medio ambiente, y tal vez no sabías 

Con el cambio de estas acciones, puedes contribuir al cuidado del medio ambiente. Foto: channelnewsperu

Todo cambio para ayudar al medio ambiente, comienza con una pequeña acción individual que se suma a un grupo de personas para lograr un impacto inimaginable, sobretodo si hablamos de medio ambiente, un tema que nos debe preocupar a todos. ¿Somos plenamente conscientes del impacto de todo lo que hacemos a lo largo del día?

Algunos hábitos adquiridos, algunas acciones que realizamos casi mecánicamente o sin darnos cuenta, tienen un cierto impacto ambiental que, aunque sea relativamente bajo, multiplicado por los millones de personas que habitamos el planeta, sus consecuencias adquieren unas dimensiones verdaderamente enormes.

A continuación, te mostramos algunas de las acciones que puedes estar realizando sin saber el daño que estás causando al medio ambiente:

Tirar colillas de cigarros o chicle en la calle

Cada año se consumen 6 millones de cigarros y tan sólo el 64% terminan tirados en las calles, parques, ríos, bosques, lagunas o playas. Los filtros de los cigarros, son acumuladas en estos lugares y son una grave amenaza para la biodiversidad.

Estas colillas son graves para el medio ambiente por los químicos que la contienen, entre ellos, hidrocarburos, así como metales pesados: plomo, arsénico y cianuro, causando contaminación en el ambiente.

“Una sola colilla de cigarro contamina hasta 8 litros de agua”. UNAM

Una vez que llueve en la vía pública, las colillas son disueltas en parte, sus componentes son disueltos y tienden a irse a las coladeras. De esta manera, contribuye al taponamiento del drenaje.

Tirar aceite por el fregadero

A veces no sabemos qué hacer con el aceite de la cocina pero tirar el aceite de freír por el fregadero es una de las peores opciones que puedes hacer. Un solo litro de aceite contamina hasta mil litros de agua. A las depuradoras les cuesta mucho más separarlo por lo que termina directamente en el medio ambiente y además ocasiona una gran avería en las tuberías de tu casa.

Y ¿qué hacemos con el aceite? Una vez frío, filtrar y guardarlo en una botella plástica, puede ser una botella de aceite. Es importante que la botella en la que se almacena el aceite usado, no contenga agua o ninguna sustancia distinta al aceite que guardes en la botella. Junta todo el aceite que puedas en esa botella y al llenarse, ciérrala bien y tirala en la basura de desechos no reciclables.

La mejor opción es llevarla al punto limpio más cercano. Ten en cuenta que el aceite es un producto con un gran valor de reciclado, pues una vez que se ha limpiado, puede ser reutilizado como lubricante. También se utiliza para fabricar biodiesel.

Dejar conectados los aparatos en desuso

Por lo general, los electrodomésticos, aunque están apagados, siguen consumiendo energía y permanecen conectados. Su gasto también depende de cuánto tiempo tenga el aparato. A medida que los equipos se van envejeciendo, pueden comenzar a consumir más potencia de lo que hacían cuando eran completamente nuevos, por lo que eso agrava la situación.

Los cargadores no consumen una gran cantidad de energía cuando están conectados sin cargar el teléfono, por su consumo, aumenta la medida que van ejerciendo y muchas veces se puede evidenciar que están generando un gasto, ya que sin estar generando, se calientan, y este mismo calentamiento, implica un consumo de energía eléctrica, además que los aparatos siguen consumiendo energía a pesar de haber cargado por completo su batería.

No separar la basura

Cuando no se separa la basura inorgánica de la orgánica, ocasiona que no toda la basura sea reciclada de manera oportuna o que no se vuelva a reciclar. De esta manera, se suma a la contaminación que muchas veces llega a nuestros suelos y hogares, mediante ríos y mares. Así ocasionan daños irreversibles al medio ambiente.

Debemos considerar el hábito de fumar por salud física y por el medio ambiente, sobretodo porque las colillas son tiradas al piso. Es más prudente que sean colocadas en el bote de residuos orgánicos no reciclables más cercana.

El tirar un chicle a la calle, es una cosa que todos hemos hecho alguna vez. Este problema empieza contaminando cuando los chicles se secan con el sol. Al tratarse de un producto inorgánico, su degradación sucede dentro de 5 años. en este tiempo, el chicle se vuelve un material duro y se vuelve polvo, contaminando el medio ambiente.

La mejor manera de desechar el chicle, es ponerlo en contenedores especiales para chicles, pero si no existen en tu localidad, puedes tirarlos en la basura.

Otras cosas que podríamos cambiar

El uso de servilletas de papel: Si usas servilletas de tela, sería mucho más beneficioso para el medio ambiente

Aprovecha el calor residual: Apaga la flama minutos antes de haber cocinado, así el calor que se conserva en el recipiente donde estés cocinando, terminará la cocción de tu comida.

No desechables ni envases: El uso de platos, vasos, bolsas o cubiertos de un solo uso, botellas desechables, genera mucha más basura.

Usa transporte alternativo: Puedes usar bicicleta o transporte público, evitando emisiones contaminantes innecesarias.

Adquiere calentador solar: De esta manera, puedes dejar de pagar recibos excesivos de gas, de igual forma, reducirás gases contaminantes a la atmósfera.

No más focos: Puedes, en vez de esto, usar focos ahorradores, luminarias ecológicas o un sistema fotovoltaico o con celdas solares, aprovechando el sol.

Con tus acciones, puedes ayudar al beneficio del medio ambiente, además de ahorrar y al mismo tiempo, hoy más que nunca puedes empezar realizando estas acciones en favor de la conservación del planeta.