Consejos para reducir tu basura a cero y ayudar al medio ambiente: Greenpeace

Cuidar y ayudar al medio ambiente es una de las responsabilidades que tenemos todos los días, es por ello que debemos tomar en cuenta algunos consejos de la ONG ambientalista Greenpeace para reducir nuestra basura a cero ¿te gustaría hacerlo? Entonces esto es para ti, aquí te decimos cómo.

Reduce tu basura para cuidar al medio ambiente

Sin duda algunas, para ser amigable con el medio ambiente necesitamos cambiar nuestro estilo de vida hacia uno más responsable y saludable en el cual es indispensable reducir considerablemente la producción diaria de basura.

¿Cuánta basura generamos?

De acuerdo con Greenpeace, tan solo en México se producen cada día alrededor de 100 mil toneladas de basura doméstica, lo que equivale a un promedio de 37 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos.

Pero no solo es esta producción, sino que se vierten en rellenos sanitarios, basurales o vertederos, lo que es una fuente de contaminación para el medio ambiente, toda vez que es muy difícil desaparecer los desechos.

Si queremos evitar esta forma de contaminación seguramente has pensado en la quema, pero esta podría no ser la mejor opción, sino más bien optar por un plan de basura cero ¿de qué trata esto?

¿Cómo lograr basura cero?

Evita los plásticos de un sólo uso

Para lograr basura cero, podemos comenzar con evitar plásticos de un solo uso, ¿cómo lo hacemos? Bien, cuando vayas de compras elige productos que no usen embalajes, por ejemplo, busca tiendas que vendan a granel o compra productos que no estén empaquetados, de esta manera dejarás fuera los plásticos.

Consume productos cercanos

Uno de los cambios en el estilo de vida que puedes hacer para ayudar y cuidar al medio ambiente es optar por las cadenas cortas agroalimentarias, es decir, consumir alimentos o productos que se generan cerca de donde vives, de esta manera disminuirá el uso de recursos en su transportación, promoción y venta. Algunos negocios locales que venden productos a granel también permiten que rellenes o reutilices con ellos tus envases vacíos.

Reutiliza y recicla

Cada que uses algo y creas que ya no tiene otro uso, pregúntatelo muchas veces, seguramente puedes darle otro uso que no te habías imaginado, por ejemplo, los botes de yogur, puedes usarlos para guardar tu comida en el refrigerador o para llevar en ellos tus alimentos al trabajo o la escuela.

Compra menos y consume mejor

Es importante que cada que vayas a comprar algo te preguntes si ¿realmente lo necesitas? Recuerda que el consumo conlleva muchos recursos naturales y humanos para su elaboración, transportación y venta, así que no compres nada a menos que realmente lo utilices. En el caso de productos de uso diario como pastas dentales, cremas corporales, shampoo, puedes optar por algunos artesanales que no contaminan nuestro medio ambiente.

Crea una composta

Una de las formas en las que puedes reducir tu basura a cero es haciendo una composta, de esta manera puedes deshacerte de los residuos orgánicos en tu hogar, solo necesitas adecuarlo con lo necesario para que lleve a cabo procesos de degradación y luego úsalo para alimentar un huerto urbano ¡muy buena idea!