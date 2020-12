Consejos para evitar la obesidad o sobrepeso en tus MASCOTAS

Cuida a tus perros y gatos, evita que ¡sean obesos! Foto: www.santevet.es

Seguro que te encanta ver a tus mascotas rellenitas de amor, para no decir que gorditas, y es que ¿cómo negar que se ven súper tiernas?; sin embargo, aunque puedas pensar que verlas así es amarlas mucho, en realidad tras esto existe una cruel realidad que debes parar ya, así es, tal vez no lo quieres ver así, pero los perros y gatos gordos no son cosa de ternura, pues tras esta imagen que dan hay problemas de salud llamados obesidad o sobrepeso, y aquí te damos los consejos para evitarlos.

La cuarentena impuesta por el COVID-19 no sólo ha impactado a la humanidad que ahora tiene una vida mucho más sedentaria, también lo ha hecho con las mascotas, especialmente con los perros y gatos que ahora disfrutan de la compañía y la buena comida de sus amos, y que han tenido que dejar a un lado los paseos para estar todo el día guardados en casa, y al igual que los seres humanos eso los enferma, pues aumenta sus índices de sobrepeso y obesidad, ¿lo habías imaginado?

TE PUEDE INTERESAR:Gatos, las mascotas más tiernas y letales que podrías tener, asegura estudio

En caso de que en este momento no puedas sacar a pasear a tus mascotas, aquí te damos algunos consejos que debes seguir para cuidar el peso de tus perros y gatos mientras están en casa, recuerda que la salud está antes que la ternura, así que ¡no pierdas tiempo!

Procura mantener a en forma a tus perros y gatos. Foto: muyinteresante.es

Consejos para prevenir la obesidad en tus mascotas

Evita darles calorías extra

Quizá acostumbrar darle un premio cada vez que puedes a tus perros y gatos te hace feliz y seguro que a ellos también; sin embargo, hacerlo en exceso les aporta calorías extra que no podrán quemar fácilmente y que se convertirán en sobrepeso u obesidad, así que evita hacerlo a menos que te asegures de jugar con ellos hasta que terminen rendidos.

Dales solo el alimento que necesitan

Acude con el veterinario y pregunta muy bien acerca de las cantidades de comida que requiere la raza de tu perro o gato para tener buena salud, procura siempre respetar las porciones y comprarles alimento de calidad.

¡Ayúdalos a ejercitarse!

Los perros pueden ser más fáciles de cansar, mientras que los gatos por su personalidad son más complejos, ya que son muy nerviosos y poco pueden acostumbrarse a ser paseados con correa por la calle; sin embargo, puedes hacer que se ejerciten en casa con diversos juguetes, procura que al menos hagan ejercicio 45 minutos al día, mientras que aquellas mascotas que generalmente son inactivas, debes procurar que comiencen a hacer al menos 15 minutos de ejercicio y auméntalo hasta los 45 minutos.

Evita que tu perro tenga sobrepeso, pues afecta su salud. Foto: codigosanluis.com

Nada de compartir comida en la mesa

Tal vez estás sentado disfrutando de un postre o de tu comida del día, cuando de pronto tu perro o gato se acerca para pedirte un trocito de sabor, es ahí, donde debes ser fuerte y no caer rendido a la ternura de su mirada, recuerda que es por su salud, y que al compartirles eso trocitos de comida estarás fomentando su sobrepeso, así que ¡nada de darles por debajo de la mesa!

TE PUEDE INTERESAR:¿Animales de tienda de mascotas fueron rescatados del abandono o de la suciedad?

Tu mascota es el reflejo de tu salud

¿Has escuchado el refrán que dice todo se parece a su dueño?, pues en tus perros y gatos esto es real, así que recuerda que el cuidado y el bienestar de tu mascota es reflejo de ti mismo, por eso, si tu llevas un estilo de vida saludable, seguro que esto se refleja en tus mascotas, y pasará lo mismo en caso contrario, así que enseña con el ejemplo, adopta buenos hábitos alimenticios y cuídate y cuídalas de la obesidad y el sobrepeso.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de Heraldo de México.