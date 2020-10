Consejos para cuidar el MEDIO AMBIENTE cuando vas de turista

Descubre cómo proteger el medio ambiente durante tus viajes. Foto: laderasur.com

Viajar es toda una aventura que se debe aprovechar al máximo, y para lograrlo se debe estar consciente que se debe respetar cada nuevo y hermoso lugar que conocemos, de lo contrario esas maravillas naturales de nuestro planeta comienzan a deteriorarse, de ahí que es fundamental acatar estos consejos para el cuidado del medio ambiente mientras se es turista, ¡toma nota!

Cuida el medio ambiente desde la playa

¿Cuántas veces te has encontrado en tus viajes basura tirada en cerca o en hermosas maravillas naturales?, especialmente si amas la playa, no nos dejaras mentir, casi siempre te encuentras con desechos que alguien decidió dejar o que olvidó llevarse, y ante esto es necesario tomar acciones y ser no solo un buen turista, sino uno que ¡cuide el medio ambiente!

Si la playa es tu pasión aquí te compartimos los consejos para cuidar el medio ambiente en estas asombrosas creaciones de la naturaleza que la Fundación Vida Silvestre ha compartido, ¡aplícalos!

Todo lo que ingresas a la playa tiene que volver contigo

Usa bolsas reutilizables en vez de las de plásticos, ya que estas son las causantes de la muerte de muchos animales acuáticos.

Evita a toda costa tirar las colillas en la arena de la playa, pues tan solo una de estas es capaz de contaminar hasta 10 o 8 litros de agua marina, y si es en agua dulce, ¡son 50 litros!

No consumas productos con empaques de un solo uso, evítalos todo lo que puedas, puedes por ejemplo usar una botella recargable para el agua.

Usa recipientes reutilizables para guardar tus alimentos

Si te es posible no consumas popotes de un solo uso ni cubiertos, lleva los tuyo reutilizables.

En caso de que te encuentres con animales en la playa respétalos, recuerda que están en su casa y debes protegerlos.

Cómo cuidar el medio ambiente en selvas y montañas

Si realmente quieres hacer un cambio en el planeta y que sea en favor del medio ambiente, debes ser muy cuidadoso cuando visites bosques, selvas, ríos y montañas, pues la clave es el respeto completo de estos hábitats naturales que te regalan su belleza, así que ¡muy atento!

No olvides nada, todo lo que lleves contigo deberá salir de vuelta de ese hábitat natural.

Ten cuidado al encender fuego, de lo contrario el viento podría comenzar un incendio, así que no hagas fogatas en zonas prohibidas.

Si no puedes evitar fumar en medio de la naturaleza, al menos apaga muy bien tu colilla y llévala contigo hasta que puedas desecharla en la ciudad, ya que si solo la tiras podrías comenzar un feroz incendio.

Evita a toda costa llevarte del área natural vegetación y animales, ya que podrías estar dañando el ecosistema.

No introduzcas mascotas en sitios donde está prohibido, ya que podrías vulnerar la fauna silvestre.

Jamás pases por caminos que están deshabilitados, pues podrías además de causarte daño, degradar una zona en recuperación o muy vulnerable.

Aunque te den muchas ganas de alimentar a los animales salvajes no lo hagas, ya que podrías ponerlos en peligro, pues alguna no habitual podría intoxicarlos.

Evita llevarte plantas de la zona, ya que no solo degradas el medio ambiente, también podrías introducir una especie invasora.

