Consejos para concientizar a los niños sobre el cuidado del MEDIO AMBIENTE

Crea conciencia en los niños sobre lo importante que es proteger el medio ambiente. Foto: blog.kidsandus.es

Estos consejos te ayudarán a crear en los niños mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, algo que se ha convertido en algo esencial durante y tras la pandemia que actualmente no da tregua al mundo, así que, no pierdas la esperanza, se paciente y siembre en los corazones de los más pequeños buenos hábitos que hagan la tarea de salvar el mundo en una más fácil, ¡toma nota!

Niños y las tres R

No importa si tu ya te sabes de memoria esta práctica ecológica que busca cuidar en lo más posible del medio ambiente, pues recuerda que los niños apenas están comenzando a formar su conciencia y tener como base este conocimiento, será fundamental para que pongan en práctica hábitos sostenibles, así que aquí te damos un recordatorio de lo que significa:

Enseña a los niños como pueden cuidar el medio ambiente con las 3 R. Foto: YouTube Aprende con Miss Thaly

R de reducir: enséñales que siempre se deben comprar cosas que realmente se vayan a usar, es decir entre menos mejor, así que evita adquirir productos de un solo uso que no son necesarios o incluso objetos que no tengan ninguna función realmente importante en tu vida, ¡educa con el ejemplo!

R de reutilizar: Dale una segunda vida a todo lo que puedas, ya sean cajas de cartón, recipientes de plástico, vidrio, tela, recuerda que puedes realizar manualidades con todos estos materiales que van desde lienzos para pintar lo que más amen tus niños o hasta algunos organizadores para lapiceros, hay un sinfín de ideas para reciclar, ¡el único límite es la creatividad!

R de reciclar: este se refiere a desechar correctamente los residuos o basura, para que posteriormente pueda ser convertida en otro objeto o en caso de que no sea posible, que al menos se pueda desechar de forma correcta, y para que crees estos hábitos, será necesario que les enseñes a los niños como usar los botes de basura de colores azul, verde, amarillo, hazlo pintando varios cubos que implementarás como contenedores, ¡será muy divertido!

Medio ambiente: consume recursos de manera responsable

Es importante que le enseñes a los niños lo importante que es consumir con responsabilidad, especialmente en servicios básicos como la luz y el agua, procura mostrarles cómo deben cuidar ambos recursos que son esenciales para evitar que el medio ambiente se siga contaminando, también será muy útil que aprendas a usar las bolsas reutilizables en vez de las de un solo uso.

Otro consejo para cuidar el medio ambiente, es que lo niños aprendan que el automóvil propio no es la única manera de transporte, ya que pueden caminar, ir en bicicleta, patineta o incluso usar el transporte público, además de que, si optan por alguna de las tres anteriores, también se divertirán y harán ejercicio, algo que los mantendrá saludables.

Los niños pueden cuidar los huertos caseros, así aprenderán a valorar el medio ambiente. Foto: YouTube Comunicaciones Municipalidad de Renaico

Los niños y el amor por la naturaleza

No importa si vives en la ciudad, lleva a tus niños a los parques o sal con ellos de campamento, haz que conozcan lo hermoso que es estar en un sitio rodeado de naturaleza, especialmente muéstrales que al acudir a lugares tan bellos deben ser muy responsables y no dejar basura, no encender fogatas sin supervisión, y por supuesto no dañar la vegetación ni a los animales.

TE PUEDE INTERESAR:Medio ambiente: México tendrá Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad (CCS)

������‍♂��‍♀������Esta guía te servirá para cuidar el medio ambiente mientras te proteges del COVID-19������https://t.co/Nco0PYSGu4 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 30, 2020

En casa procura tener plantas, mascotas, incluso pueden pedirles que te ayuden a crear un huerto casero, esto les encantará y por supuesto, los acercará a la naturaleza, ¡motívalos!

Con información de www.divinity.es