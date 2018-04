Conoce las marcas de maquillaje que no hacen pruebas con animales

La industria del cruelty free se volvió popular en 1996, comenzó con el logo del conejito para indicar las empresas que eran amigables con los animales, sin embargo, se descontroló y comenzaron a crear muchas empresas su propia definición de “ cuidado animal”, por lo tanto, dos grupos ambientalistas decidieron comenzar a regularizar este logo y crear una lista con empresas que serían investigadas a fondo para “ganarse” esa certificación. Estas organizaciones se llaman “The coallition for consumer information on cosmetcs” en conjunto con “The European Coalition To End Animal Experiments” , en donde estandarizaron el reconocimiento internacional del logo del “conejo”, en la cual, muchas empresas mostraron su apoyo.

En general los empaques tienen estos logos que certifican el proceso "cruelty free" del maquillaje, si no lo tienen, pueden buscarlo en las listas de PETA

Hay muchas reglas que se tienen que cubrir para ser acreedores a esta certificación, por ejemplo:

-Las empresas no pueden tener ingredientes que sean testeados con animales

-La materia prima tampoco debe haber sido testeada en animales

-Los medios de distribución, embalaje y terceros que participen en las empresas, no deben de participar en violencia con animales, por ejemplo, air france transporta monos para laboratorios, es decir, si una empresa trabaja con esta aerolínea, no puede tener esta certificación.

Los conejos, ratas y monos son animales sumamente maltratados y mutilados toda su vida, encerrados en jaulas. Estas prácticas ya pueden terminar con el método in vitro

Avon, Mary Kay, Estée Lauder (Mac y clinique) y Revlon, estuvieron por 20 años en la lista que PETA tiene de empresas de belleza que son “cruelty free”, sin embargo, años depués, esta organización descubrió que esas marcas estaban vendiendo en China, lo que significa que sus productos son testedos en animales.

La industria y el gobierno chino no permite tener en circulación productos que no son previamente probados en animales, por lo cual, cualquier producto en el mercado chino tuvo que haber sido testeado en animales.

Como parte de la desaprobación de organizaciones protectoras de animales como PETA, señalaron en el 2012 al gobierno Chino por hacer estas pruebas en animales cuando en la actualidad existen las pruebas in vitro que pueden erradicar al 100% estas aberrantes pruebas. Sin embargo, no todo está perdido, porque PETA aun posee una lista de 1,500 empresas que están certificadas y que participan en estas campañas.

Muchas marcas son más caras que las que venden en el super, pero esto es por la manera en la que se producen, ya que el proceso de investigación es más caro, pero vale la pena

Por medio de una fundación y el “Institute for In Vitro Science”, se pudo implementar clases en la universidad de tecnología y negocios en Beijin, cursos para cambiar el método de testeo en animales ,por el in vitro.

En 2016 China aceptó por primera vez que se desarrollaran programas para que autoridades chinas tuvieran los conocimientos sobre los métodos de testeo sin animales.

En 2017 China firmó una carta donde reafirmaba su compromiso por seguir los estudios de los métodos sin testeo animal en cosméticos y para Enero de este año el instituto de ciencias in vitro anunció que el gobierno Chino ya permitió que se distribuyera el “test LuSens”, un método desarrollado in vitro para detectar la sensibilidad de productos químicos en la piel, considerando que es un paso más cerca del objetivo para que China deje de hacer estas pruebas.

PETA es una organización que ha hecho muchos esfuerzos para que la gente haga consciencia en su consumo de productos de belleza

Irónicamente hay empresas que sí hacen estos exámenes con animales que están financiando estos proyectos, y estas son Colgate-palmolive, Johnson&Johnson, Mac Cosmetics y Nars cosmetics, pero a pesar que estén aportando dinero, aún no erradican estas prácticas en sus productos.

Poco a poco la industria por medio de los consumidores están haciendo conciencia de esto, y tú, ¿Qué opinas?

Únete al equipo y hagamos eco de esta eco-información.