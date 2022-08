¿Cómo proteger las plantas de la ola de calor? Foto: laopinion.com

El verano llega con las temperaturas más altas del año, por suerte, si tienes plantas en casa, aquí te diremos cómo cuidarlas de las intensas olas de calor que tienen lugar en esta temporada del año, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te recordamos que no solo los seres humanos y los animales sufren con el calor, también la vegetación sufre efectos adversos, de ahí que cuidarlas tiene también que ser una prioridad.

Hace poco te contamos cómo hacer que las suculentas cambien de color, pero ahora, iremos más allá y te vamos a decir cómo cuidar otro tipo de vegetación ante las elevadas temperaturas.

¿Cómo conservar las plantas en verano?

Riego de jardín. Foto: okdiario.com

Incrementa el riego

Riega más seguido, esto evitará que la vegetación se marchite o queme. Hazlo preferiblemente durante las primeras horas del día muy temprano y procura apoyarte de un atomizador, de esta manera la regarás lo suficiente y no en exceso, ya que si la tierra está demasiado húmeda puedes pudrir las raíces.

Protégelas del sol

Si están bajo los rayos solares directos, es necesario que coloques sobre estas una sombra que las cubra cómo una sombrilla o un toldo, especialmente si el clima está en los 40°, aunque si están en macetas, es mejor que las lleves al interior de tu casa, ahí estarán más protegidas.

Evita echarles fertilizante

Cuando hace mucho calor, la vegetación solo se concentra en sobrevivir, de ahí que, si les añades nutrientes extra, les será difícil absorberlos, así que, estos se quedarán en la tierra por mucho tiempo y podría quemar sus raíces.

No las podes

El follaje protege su interior más sensible, así que no importa si está llena de hojas muertas, no se las quites, de alguna manera estas impiden que el calor las toque directamente.

Cuida de la tierra

Coloca un mantillo sobre la tierra que proteja tu jardín completo, así se mantendrá a buena temperatura y húmeda, si no tienes de este a la mano, cubre la tierra con una capa de abono orgánico o composta.

¿Cómo las plantas sobreviven al calor?

Se colocan en una postura más abierta, incluso sus hojas se ponen más erguidas, pues de esta manera reducen el impacto de la radiación que emana la luz solar directa. También, disipan el calor estirando los tallos de sus hojas, pues así el viento puede traspasar mejor entre toda la planta.

