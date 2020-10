¿Como impactan las baterías y pilas en el MEDIO AMBIENTE?

Baterías y pilas son tóxicas para el medio ambiente. Foto: nationalgeographic.com.es

El medio ambiente siempre sufre con los inventos humanos, y uno de los más útiles para la humanidad y más dañinos para el planeta son las baterías y pilas, pues tan solo hay que recordar que una pequeña de reloj de pulsera es capaz de contaminar el agua de una alberca olímpica; así de impactante son estas pequeñas dosis de energía que todos los días nos resuelven problemas, y aqui te damos algunas recomendaciones que te ayudarán a manejarlas correctamente.

¿Qué es una pila y una batería?

Lo primero que debes saber es que las pilas están hechas solo por una celda unitaria de energía que puede tener hasta 1.5 V, y es una de Zinc-Carbón o alcalina; por otro lado, las baterías se caracterizan por ser un conjunto de pilas que están conectadas entre sí.

Opta por baterías recargables, así reduces su impacto en el medio ambiente. Foto: radioshack.com.mx

La principal diferencia entre las baterías y las pilas es su tiempo de vida, ya que las primeras pierden constantemente su carga eléctrica, aunque se usen o no, aunque se pueden recargar, y las pilas no a pierden, pero cuando se degradan sus componentes físicamente ya no pueden producir energía y eso es irreversible, así lo define el sitio web CCEEA.

¿Por qué contaminan el medio ambiente las pilas?

Generalmente estas se componen de plomo, litio, cadmio y mercurio, sustancias sumamente tóxicas para la salud humana y el medio ambiente, pero eso no es todo, al tirarlas en la basura doméstica, están llegan a vertederos comunes que las incineran sin querer, haciendo que baterías y pilas se vuelvan residuos aún más peligrosos, cabe destacar que tanto el cadmio como el mercurio son metales que el fuego no destruye y que se pueden volver gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera.

Recomendaciones para usar baterías y pilas

No consumas tantas pilas, opta por baterías recargables

Compra pilas originales, las piratas son ilegales, más tóxicas y duran menos

Desecha correctamente las pilas, no las tires en la calle, basura común o en el campo

No quemes pilas ni baterías, tampoco las tires al agua

Lleva las pilas a sitios especializados donde las reciclan

Opta por productos que funcionen con energía solar, eléctrica o cuerda.

Efectos negativos de las pilas en la salud

Si amas el medio ambiente y te es posible, ya no uses pilas. Foto: minas.medellin.unal.edu.co

Estas dosis de energía contienen siete sustancias tóxicas para los humanos los cuales son:

Mercurio

Cadmio

Níquel

Litio

Manganeso

Plomo

Zinc

Los daños que causan a la salud estas sustancias tóxicas son:

Ceguera

Cambios de personalidad

Pérdida de memoria

Daño en riñones

Daño en pulmones

Cáncer

En altas dosis pueden causar la muerte

Con información cceea.mx