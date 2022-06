¿Cómo hacer para que mi perro no me pida comida en la mesa? Foto: blog.gudog.com

Los perros suelen actuar con instinto al solicitar comida cuando sus dueños están en la mesa, pero no siempre es saludable para ellos y también resulta incómodo para los comensales, por eso, aquí te daremos algunos trucos caseros para que evites que lo hagan, ¡toma nota!

Anteriormente te contamos sobre las razas que destacan por ser las más obedientes; sin embargo, ahora te diremos qué puedes hacer para evitar que un can te pida ser alimentado cuándo estés en la mesa.

Evita que tu perro pida comida en la mesa con estos trucos caseros

Tenlo cerca de ti

A la hora de la comida dale a tu mascota una comida especial o premio, eso sí, coloca este en su plato, así lo integrarás, pero le darás solo lo que le hace bien.

Dale primero de comer a él

Cuando tu mascota está alimentada no tiene tiempo de sentirse ansioso ni tiene ganas de pedir comida, de hecho, podría irse a dormir, por eso, procura alimentarlo antes de que te sientes a la mesa.

No regañes a tu mascota

Regañarlo hará que se sienta apartado de la familia, por eso no debes hacerlo, especialmente porque comer es una necesidad básica, por eso, tienes que educarlo bien y evitar crear malos hábitos que al final te desesperen, pues el can no tendrá la culpa, sino solamente tú.

No lo encierres

Si cada vez que vas a comer tienes que encerrarlo, estás haciendo las cosas incorrectamente, ya que eso solo lo hará sentirse castigado sin entender, pues no es una buena estrategia para enseñarle lo que está bien o mal hacer.

En caso de que este comportamiento continúe, opta por hablar con un experto en entrenamiento canino, él te podrá ayudar, pues cómo dicen los expertos las mascotas no tienen la culpa de su manera de comportarse, casi siempre es el amo quién no lo sabe educar.

¿Cuál es la alimentación de los perros?

Los perros son omnívoros, de ahí que, para ellos comer pescado, carne, arroz, lechuga, espinacas, plátano, manteca de cacahuate, zanahoria, carne, pera y melón son opciones deliciosas para alimentarlos, ¡las disfrutan en grande!

