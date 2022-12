¡Como en Avatar! Estos animales marinos están en peligro de extinción

La nueva película “Avatar: el camino del agua” muestra las maravillosas especies que albergan en los océanos de Pandora, las cuales están en peligro de extinción.

Fuera de la pantalla esta situación es muy similar ya que varias especies marinas están siendo amenazadas por el cambio climático y la actividad humana.

En La Verdad Noticias te compartimos las 10 especies que pueden desaparecer muy pronto como consecuencia de la actividad humana.

Especies marinas en peligro de extinción como en Avatar

Especies marinas en peligro de extinción.

La película de Avatar es una de las más taquilleras actualmente, la cual muestra a través de la pantalla como varias especies de su mundo están siendo amenazadas por los humanos.

Este caso es muy cercano a la realidad ya que muchos animales marinos están a punto de desaparecer de la tierra por el cambio climático y las actividades humanas.

Belugas: las también conocidas como ballenas blancas son animales sociales ya que viven en manada en las aguas costeras del Ártico.

Ballena azul: este gran animal, el de mayor tamaño en el mundo, llegan a consumir hasta cuatro toneladas de pequeños krill al día, pueden vivir hasta 90 años y son parte importante de los océanos porque distribuyen los nutrientes.

Tortuga carey: se pueden observar en lagunas y arrecifes de coral, comen esponjas y, con eso, crean espacio para que crezcan los corales. Otro beneficio es que mantienen las poblaciones de medusas bajo control.

Manatíes: son animales herbívoros y muy comelones porque pasan hasta ocho horas comiendo al día; llegan a pesar hasta 50 kg.

Manglares: son el hábitat y refugio de más de 3,000 especies, ahí se almacena más carbono por área que los bosques tropicales de tierra firme y proporcionan medios de vida a más de 120 millones de personas.

Mantarrayas: estos animales marinos consumen plancton y krill al nadar con la boca abajo.

Pez loro: el nombre de “loro” se le da por sus hermosos colores que posee, este habita en los arrecifes de coral; con sus dientes convierten el coral en arena blanca.

León marino: son animales muy sociables ya que nadan en grupo y disfrutan de las playas de arena o las rocas junto al mar.

¿Cómo proteger a los animales marinos?

Crea tu avatar y ayuda a las especies marinas.

Además de disminuir la contaminación y la basura que llega al mar, puedes contribuir a la preservación de estos animales oceánicos de forma virtual.

Es decir, a través de The Nature Conservancy quien donará 5 dólares por cada criatura acuática inspirada en Avatar que creen los usuarios en el sitio web Keep our oceans amazing.

Esta es una organización que se enfoca en el medio ambiente desde 1951, sin fines de lucro, y trabaja por crear un mundo en donde siga creciendo la especie humana pero preservando la naturaleza.

Tienes hasta el 31 de diciembre de 2022 para crear tu avatar y contribuir al objetivo global de proteger el 10% de los animales marinos para el 2030.

