Checa cómo cuidar a tu mascota durante el Huracán “Delta” foto marisainforma

Nuestras mascotas tambien necesitan de nuestro cuidado cuando nos enfrentamos a los huracanes, pues son de los seres las más vulnerables frente a desastres, es por ello que debemos considerar algunas recomendaciones para mantenerlos a salvo ¿Sabes cómo hacerlo ante el Huracán “Delta”? ¡Aquí te decimos!

Proteger a tu mascota durante un huracán es de suma importancia, no lo abandones y checa los consejos que la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos (HSUS por sus siglas en inglés) recomienda, estas abarcan desde la prevención, hasta lo que debes hacer posterior al desastre.

Cuida a tu mascota durante el Huracán “Delta” Foto el nuevo herald

Identifica a tu mascota

En este Huracán “Delta” es de suma importancia que te asegures de que tus gatos, perros u otros animales domésticos lleven una identificación consigo, ya sea collar con placa o etiquetas con su nombre, tu nombre, número telefónico y dirección.

Si tú evacuas, lleva a tu mascota

La HSUS nos recomeinda que si no es seguro para ti, no es seguro para las mascotas, es decir, si tu evacuas tu hogar sin ellos, existe la posibilidad de que no puedas regresar por ellos durante un largo tiempo y mientras permaneces a fuera, corren el peligro de lesionarse, perderse o morir.

Prepara su alimento

Es importante que prepares una mochila con alimento para tu mascota, sus registros médicos y de vacunas, así como bolsas para recoger sus excrementos, correas, agua y tarjetas de identificación.

Caja transportadora

No te olvides de tener una caja transportadora segura, verifica que si las autoridades te permitirán tener a tu mascota contigo.

Haz arreglos con amigos y familiares

Pregunta a tus seres queridos que se mantienen en zonas protegidas si pueden alojarte con tus mascotas o sólo a ellas. En caso de que no puedan ayudarte, identifica alojamientos exclusivos para animales, perreras, refugios de animales locales o consultorios veterinarios

Planifica evacuar a tus mascotas

Si estás ausente de casa durante desastres naturales o en medio de las evacuaciones, haz arreglos para que alguien más ayude a tus animales. Dale al cuidador una llave de tu hogar y muéstrales con anticipación cómo tratar con ellos para que sea más sencillo.

Cuida a tus mascotas y protégelas durante el Huracán “Delta” Foto mercado libre

Si te quedas en casa, hazlo con seguridad

Identifica las áreas de tu hogar en donde puedes poner a salvo a tus seres queridos y mascotas. Cierra o elimina rincones inseguros y grietas donde los animales puedan esconderse. Mueve artículos peligrosos como herramientas o productos tóxicos que tengas almacenados. Mantén a tus animales dentro de tu hogar tan pronto como anuncien la llegada de un ciclón. Designa una habitación segura para toda tu familia con suministros de emergencia para humanos y para tus mascotas. Estos deben tener comida y medicamentos. Asegura puertas, ventanas, chimeneas u otras aberturas de ventilación con láminas, plástico, cinta adhesiva fuerte. Informate sobre lo que está sucediendo con el huracán a través de redes sociales, radio o televisión. No salgas de casa.

Después del desastre

Cuando la emergencia haya terminado puede que el exterior de tu casa y del vecindario en general sea diferente, con escombros, inundaciones y zonas en alto riesgo. Es importante que no permitas que tus mascotas anden sueltas, pueden lastimarse, desorientarse y perderse con facilidad.

TE PUEDE INTERESAR:¿Cómo proteger el aire acondicionado en caso de huracán?

Aún no pasa el huracán Delta y en Río Lagartos ya hay inundaciones severas. ����‼️ https://t.co/zVmJD01GDP — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 6, 2020

Cuándo el desastre pase debes ser paciente con tus mascotas después del desastre, quizá experimenten problemas de comportamiento debido al estrés o de salud. Revisa que en los alrededores de tu hogar no haya animales salvajes refugiados, ya que la vida salvaje puede representar una amenaza para ti y tus animales.